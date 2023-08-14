被指哨兵模式涉泄密　Tesla：所有內地市場車輛數據存儲在境內

綜合內媒報道，近日，湖南岳陽機場的停車場禁止Tesla進入，理由是Tesla的哨兵模式涉及監控泄密，引發關注。今日（14日），Tesla發文回應指，已在中國建立數據中心，所有中國大陸市場的車輛數據存儲在境內。



據Tesla官方車主手冊相關介紹，哨兵模式可以通過語音命令或者Tesla手機應用輕鬆開啟。在車輛鎖閉後，哨兵模式會通過前視攝像頭、兩側翼子板攝像頭和後視攝像頭持續監控周圍環境，並根據周圍發生不同類型的潛在威脅而做出對應級別的警報反應。在車內前排USB接口中插入U盤，哨兵模式可以自動保存觸發警報狀態前10分鐘的影片影像。

近年來，Tesla由於其車載攝像頭系統在內地多個城市的政府、國家單位遭禁止入內。今年2月，武漢一政務中心停車場便因「可能涉密」不允許Tesla進入。

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湖南岳陽機場停車場禁止Tesla入內，因其哨兵模式持續監控涉及泄密。（資料圖片）

Tesla官方微博發文回應近日網民關心的Tesla「哨兵模式」，指哨兵模式（一些品牌也稱為「守衛模式」）是目前主流智能汽車標配的一種智能安全配置，並非Tesla獨有。Tesla車輛出廠時，該功能預設處於關閉狀態，需要車主手動開啟才能使用。目前Tesla車輛的這些數據只離線存儲在車內USB設備中，車主和Tesla均不能遠程在線查看。

Tesla回應指，公司已在中國建立數據中心，以實現數據存儲的本地化。所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都會存儲在中國境內。2021年10月，中國政府主管部門聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》后，Tesla公司作為首批試點企業，積极參與了主管部門組織的合規試點工作。