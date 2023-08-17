廣東出招緩青年失業　企業每招一人補貼1000　輿論指吸引力有限

內地青年失業問題嚴重，為鼓勵企業招聘青年，廣東省近日祭出新招，宣布企業僱用符合條件的16至24歲青年，每招一人給予1000元人民幣補貼。不過政策一出網民反應冷淡，認為作用不大，「企業差這一千元嗎？」



周三（16日），廣東省政府發布關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知，其中在拓寬渠道促進青年就業方面，提出鼓勵吸納青年就業，對2023年1月1日後招用畢業年度及離校2年內未就業高校畢業生、登記失業的16至24歲青年，簽訂勞動合同並為其繳納失業、工傷、職工養老保險費1個月以上的企業，按每招用1人1000元的標准給予一次性吸納就業補貼或一次性擴崗補助，政策實施期限截至2023年12月31日。

另一方面，當局支持國有企業擴大招聘規模。全省國有企業新招用高校畢業生規模不低於去年。對按照工資效益聯動機制確定的工資總額難以滿足擴大高校畢業生招聘需求的國有企業，經履行出資人職責機構或其他企業主管部門同意，統籌考慮企業招聘高校畢業生人數、自然減員情況和現有職工工資水平等因素，2023年可給予一次性增人增資，核增部分據實計入工資總額並作為下一年度工資總額預算基數。

內地青年失業問題嚴重。圖為高校畢業生招聘會。（新華社）

不過，就企業僱用青年補貼1000元的政策，網民紛紛認為吸引力有限，指企業根本不差這1000元，甚至認為這只是鼓勵企業僱用青年一個月，拿了補貼之後就解僱。

網民點睇：

還以為是每月一千，原來是總共一千

畢業2年以上就不配嗎？

1000還不夠企業買社保醫保吧

1000，不如先保障好假期和加班費吧

哇，好多啊，1000塊嘢，可以在粵東粵西吃一頓海鮮，粵北韶關的話應該半頓

還是那句話有總比沒有好



內地青年高失業率話題近期成為熱話，據國家統計局的數據，今年6月份，內地城鎮調查失業率為5.2%，其中16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。值得注意的是，16至24歲的勞動力調查失業率再度創下新高。

周二（15日），國家統計局公布，自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是勞動力調查統計需要進一步健全優化。