颱風蘇拉｜官方：路徑變化不確定性較大　防汛防颱風形勢複雜

周六（26日），國家防總辦公室、應急管理部組織防汛專題視頻會商調度，與中國氣象局、水利部、自然資源部聯合會商研判強降雨和颱風發展趨勢，視頻調度河南、安徽、江蘇等省份，部署重點地區防汛防颱風工作。會商指出，9號颱風「蘇拉」路徑變化不確定性較大，防汛防颱風形勢複雜。



氣象部門預測，周六至周一（28日），四川東部和南部、重慶、貴州、陝西東部和南部、山西中南部、河南、湖北、蘇皖中北部、山東東部和南部、湖南、江西、廣西等地有大到暴雨，部分地區有大暴雨、局地特大暴雨。會商指，是次降雨過程累計降雨量大、局地可能有極端強降雨，西南、江淮等地中小河流洪水、山洪和地質災害、城鄉漬澇等風險較高；「蘇拉」路徑變化不確定性較大，防汛防颱風形勢複雜。

「蘇拉」未來120小時路徑概率預報圖。（中央氣象台圖片）

會商強調，當前仍處於汛期，各級防指要進一步壓緊壓實地方黨委政府主體責任、行業部門監管指導責任和基層屬地防範應對責任，健全高級別預警與應急響應聯動機制，科學有效應對，確保防洪安全。要持續抓好江河洪水防禦，強化江河堤防巡查防守，把中小水庫安全度汛作為重點，發現險情及時搶護、有效處置，堅決避免垮壩失事。要持續抓好薄弱環節防範，加強降雨影響區內施工營地、涉水路橋、旅遊景區、野外宿營地等場所人員管理，落實城市地下空間、低窪地帶、內河水網排澇防護措施，動員各方力量做好內澇防範工作，確保人民群眾生命財產安全。要持續抓好搶險救援救災，提前預判風險，前置布防救援力量，確保救援行動安全。同時，妥善安置受災群眾，及時下撥救災資金、調運救災物資，切實保障受災群眾基本生活。

此外，華東、華南沿海地區要密切關注颱風「蘇拉」發展趨勢，落實防風避險措施；甘肅、新疆、內蒙古等地要積極做好抗旱工作，千方百計減少干旱對工農業影響，堅決確保群眾飲用水安全。