福島核廢水｜浙江成立專班　溫州海域啟動每兩月一次採樣監測

8月24日，日本正式開始排放福島核廢水。為及時應對和監測核廢水對中國東海海洋的影響，8月25日，浙南放射醫學與核技術應用研究院緊急成立東海海洋放射性污染監測專班，將對核污水海域影響進行實時監測，初步計劃對溫州海域開展每兩月一次的採樣監測。



據內媒《潮新聞》報道，該研究院執行院長、監測專班工作小組組長萬新龍透露，該院從去年開始針對福島核廢水排放引發的潛在污染風險，提前對相關海域的海洋放射性污染開展本底調查，技術檢測水平已比較成熟。

萬新龍表示，目前採集到的樣品核放射性輻射水平均處在天然本底水平，核污染還未對溫州沿海領域產生影響。為全面了解放射性污染的分布和變化趨勢，計劃將在今年9月展開第三次採樣，範圍將比前兩次更大。

日本福島漁民抗議排核廢水。（視覺中國）

據悉，專班將着重對東海地區的海洋放射性污染開展監測，增加監測頻次，加強對海水、海洋生物、沉積物等樣品的採集和監測，以便及時掌握海洋中放射性污染物的濃度和變化情況。

另外，由於擔心核廢水污染生活環境，內地電商平台近期核輻射檢測儀銷量暴漲。對此萬新龍表示，便攜式檢測儀只能測出物體表面及空氣中的危險性輻射，內部污染物可能難以檢測出。核輻射檢測對專業要求很高，他建議普通市民不要跟風購買。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施