遭冒充專家　國務院國資委研究中心公開騙子名片電話地址全曝光

近日，國務院國資委研究中心發現有人冒充中心的研究項目專家對外發送名片，涉嫌以專家或工作人員名義開展不法活動。屢遭冒充後，除了嚴正聲明與其無任何勞動、合作關係等，中心還公開騙子「名片」，引發關注。



周三（13日），「國資小新」微信公眾號發布《國務院國資委研究中心嚴正聲明》，指因工作需要，中心於2022年7月對「央企控股上市公司ESG信息披露指引研究」正式開題成立課題組，開展相關研究項目。然而，近期中心發現自然人李全營冒充研究項目專家對外發送名片，涉嫌以專家或工作人員名義開展不法活動。

對此，國務院國資委研究中心嚴正聲明，李全營非研究項目參與者，亦非該單位工作人員，無任何勞動、勞務、僱傭、代理或其他合作關係，其一切行為均與國務院國資委研究中心無關，其假冒合作專家/工作人員所從事的任何行為，該單位依法不承擔任何法律責任；國務院國資委研究中心保留採取行政舉報、刑事報案、民事訴訟等措施的權利，將嚴肅追究有關責任主體法律責任，堅決維護單位合法權益。中心又提醒有關個人及組織，辨識不法分子假冒專家或工作人員名義所開展的不法行為，謹防上當受騙，避免造成損失。

李全營的「名片」。（國資小新）

值得一提的是，在聲明中，國務院國資委研究中心特意附上了李全營的名片。名片顯示，這名「專家」以國務院國有資產監督管理委員會「央企控股上市公司ESG信息披露指引研究」課題組的名義公開活動。名片還有李全營的手機號碼、郵箱、地址等。周三晚，當內媒致電名片上的號碼時，發現號碼長時間處於「通話中」狀態，偶爾直接轉入語音秘書留言狀態。

公開資料顯示，國務院國資委研究中心是國務院國資委的直屬事業單位，主要職責是緊密圍繞國資委中心工作，深入研究國有資產監管、國有企業改革發展和國有經濟結構調整理論和實踐，充分履行智庫職能，當好國資委和國資委黨委的參謀助手，規範開展好諮詢服務，完成好領導交辦的其他事項。

今次已非中心近期首次對部分虛假信息、假冒人員進行闢謠。7月17日，中心也曾發布聲明，稱發現央資監理產業發展（內蒙古）有限公司冒用該單位名義，將單位註冊登記為該公司唯一股東，並可能存在偽造單位事業單位法人證書、印章、負責人簽名、假冒單位下屬企業名義開展不法活動的情形。中心最後就此事進行調查取證並向有關市場監管部門舉報，並保留採取民事訴訟、刑事報案等措施，嚴肅追究有關責任主體的法律責任。