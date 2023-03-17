任正非內部講話談ChatGPT、美國議題　「自己現在也不反美」

中國電訊設備商華為近日在深圳坂田總部舉辦「難題揭榜」火花獎頒獎典禮，華為創始人任正非發表講話，談到一系列議題，包括與美國為主的西方的關係，以及近期風靡全球的人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」代表的機會等。



任正非表示，現時公司還屬於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步，去年研發經費達238億美元，隨著利潤增多，幾年後在前沿探索上還會繼續加大投入。

任正非稱自己年輕時很崇拜西方。（微博＠人民日報）

談到與西方的關係時，任正非稱自己年輕時很崇拜西方，因為西方科技發達，即使在創立華為後，他也是親西方的，當時還提出「要用世界上最好的零部件和工具造世界上最好的產品」的口號，並成功實現。後來，華為突然受到制裁，別人不能提供零部件、工具，「我們就傻了」。他續指，世界上最好的零部件很多來自美國，「實際上我就是親美的」，當美國打華為一棒，狠狠制裁他們時，副董事長徐直軍對他說了一句話：「美國沒有明白，他們這一棒打下去，把一個最親美的人，變成了一個最反美的人。」

不過任正非提到，自己現在也不反美，若想成為最先進，就必須向一切先進的人學習，美國在科教上的軟實力，還是他們用幾十年時間達不到的，且美國幾百年的創新土壤，不會因一輪一輪的政治家而退化。同時，幸虧公司投了幾千億人民幣培養了一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家，並用三年時間內完成13000+顆器件的替代開發、4000+電路板的反覆換板開發等，並做出了自己的管理系統MetaERP軟件。

談到AI時，任正非表示，人工智能軟件平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%，98%都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接。他舉例，德國之所以這麼挺華為的5G，因為它要推進人工智能對德國工業的進步，德國很多工廠的生產無人化；山西煤礦在地下採用5G+人工智能後，人員減少了六至七成，大多數人在地面的控制室穿西裝工作。這些都是已經大規模使用的例子，在這些過程中，最終對人類的貢獻是很大的。

他又指，模型的應用有時比模型本身還有前途，但華為除了會做AI的底層算力平台，應用平台不是選項。「我們公司別的都不會，所以我們只好聚焦在這方面，為建立一個適應社會需求的算力平台而奮鬥。」他又透露底層平台會開放這點是徐直軍所講的設想，在2%的平台貢獻中，華為佔一點點就行。「ChatGPT對我們的機會是什麼？它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產品就有市場需求。」

任正非認為ChatGPT能把管道流量撐大。（資料圖片）

另外，任正非表示，中國的社會體制有其獨特優越性，高鐵、高速公路、供電系統、電信系統等，基礎設施已經修到了無人煙的地方，如果沒有國家力量不計代價去做這些事情，農民就不可能脫貧，「這就是社會主義的優越性」。美國做不到中國「東數西算」的概念，因美國經濟是私有制，美國企業只會在能賺錢的地方佈點，相反中國會科學分佈，這就是為什麼美國電力網為什麼趕不上中國的電力網穩定。他又舉例道，挪威是世界最富的國家，20多年前人均GDP就達到十幾萬美元，但國家人口太分散，農村就沒人建通信基礎設施，有些地方看不到電視，電話也很難打通，「所以，中國社會主義的優越機制，會使中國的算力有可能崛起」。

但他也補充道，中國還不可能是第一，美國還是厲害，因為先進的晶片製造，目前在中國還存在困難，「我們是用另外的方法彌補在晶片上的落後」。他稱：「我們在聖市建設大型雲架構的系統仿真實驗室，就是打造我們先進的『數字化風洞』，通過系統建模、分析、仿真、驗證、優化來加快科研的迭代速度。」

另外，就如何跟上時代發展的潮流，任正非提到，電腦的迭代速度比通信的迭代速度快得多，不是兩三年迭一個代，而是兩三個月，且世界變化的速度還會越來越快，「未來的世界很恐怖」。他認為，AI正在顛覆人們過去的認知，人類社會變化不可想像。