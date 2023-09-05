國務院印｢河套規劃｣推動深港協同發展　2025、2035兩階段目標明確

日前，國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，明確以2025年和2035年為時間節點，在科技創新體制機制、創新要素流動等方面推動深港雙方園區協同發展。

國務院發改委周二（5日）下午舉辦國新辦記者會，國家發改委黨組成員郭蘭峰指出，河套規劃是推進河套合作區開發建設的基礎性文件，主要內容可概括為三大定位、兩階段目標、四方面布局、四項重大任務，以及若干保障措施。



河套深港科技創新合作區深圳園區。（新華社）

郭蘭峰指出，三大定位即深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區、粵港澳大灣區中試轉化集聚區。兩段目標則是以2025和2035年為時間節點，在科技創新體制機制、創新要素流動等方面提出了目標。四方面布局為區域聯動格局、區內空間布局、分區監管布局、重大基礎設施布局。

四項重大任務主要包括，一，深港推進國際科技創新，推動深港雙方園區協同發展，支持港澳高校優勢學科發展能級躍升，聯手打造國際一流科技創新平台；二，建設產業中試轉化基地，推動新一代信息技術產業突破發展，支持先進生物醫藥技術創新應用，加快布局人工智能與數字經濟發展的前沿領域。

第三點強調，構建國際化的科技創新體制機制，便利科研人員進出，加強創新科研相關資金跨境流動監管，探索國際互聯網數據跨境安全有序流動，加快建立知識產權保護製度，營造與香港趨同的稅負環境，實行國際化的就業和社會保障政策，全面接軌國際科研管理體制機制，建立高度便利的市場准入制度。

四是打造匯聚全球智慧的科技合作平台，明確要深化國際交流與合作，構築國際創新人才港，完善全方位科研服務，塑造國際化高品質的科研生活社區。

國家發展改革委黨組成員郭蘭峰

《河套規劃》的出台將有利深圳對接國際通行創新規則，建設現代化國際化創新型城市；有利香港利用自身科技創新、金融開放等優勢與珠三角地區完備產業鏈深度銜接，推動香港建設國際創新科技中心，助推北部都會區規劃發展；有利於豐富「一國兩制」實踐內涵、支持香港融入國家發展大局，推動粵港澳大灣區高質量發展、打造世界級創新平台和增長極。

郭蘭峰指出河套地區與南沙、前海、橫琴的不同，表示河套地區面積僅3.89平方公里，但具有深港跨境接壤、「一區兩園」的優勢，集中深港科技創新資源，為支撐大灣區在國際科創中心建設方面可以發揮重要作用。

香港特別行政區政務司司長陳國基

另外，香港特別行政區政務司司長陳國基表示，未來香港會積極與深圳合作，推動河套深港科技創新合作區的優勢，爭取跨境政策、確保人流、物流、數據流等暢通流動，實現創科深度合作的橋頭堡，同時讓香港充分發揮背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，助力粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設。

陳國基透露，港深創科園第一期的首三座大樓將按照原定時間表，由2024年年底開始陸續落成，將通過招商引資，借助市場力量，興建高質量的可言和產業設施。並在未來數月陸續公布更多香港園區的規劃細節。