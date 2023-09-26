華為秋季新品發布會彙總　問界新車超長續航有驚喜　預計11月登場

2023年9月25日14:30，華為正式召開了秋季全場景新品發布會，在本場發布會中，華為發布了包含MatePad Pro 13.2英寸、華為WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師腕錶、華為智慧屏 V5 Pro等多款產品。沒看發布會的朋友，我幫您彙總了所有內容，看這一篇文章就夠了。



商品開售訊息以及價格一覽：（以下價格為人民幣）

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華為MatePad Pro 13.2英寸：

12GB+256GB：5199元

12GB+512GB：5699元

12GB+1TB：6699元

16GB+1TB：6999元

16GB+1TB（含手寫筆＋鍵盤）：8299元

HUAWEI M-Pencil (第三代）：599元

華為智能磁吸鍵盤：899元

HUAWEI Mate Pad Pro 智能皮套：249元

開售日期：

9月25日18:08開啟預售

9月28日10:08正式開售

華為WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師腕錶：

售價21999元，開售日期為9月28日10:08

華為智慧屏V5 Pro：

85吋：24999元

98吋：36999元

開售日期為9月28日10:08

華為FreeBuds Pro 3：

售價1499元，開售日期為9月25日18:08

華為智能眼鏡2：

鈦空光學鏡：2299元

金絲光學鏡：1899元

方形半框/飛行員/無框光學鏡：1699元

開售日期：

9月25日18:08開啟預售

9月30日10:08正式開售

Watch GT 4系列：

WatchGT 4 46mm曜石黑：1588元

WatchGT 4 46mm山茶棕：1788元

WatchGT 4 46mm雲杉綠：2088元

WatchGT 4 41mm幻夜黑：1488元

WatchGT 4 41mm凝霜白：1688元

WatchGT 4 41mm皓月銀：2688元

開售日期：9月25日18:08

智界S7：11月登場

問界M9：12月登場

Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN非凡大師版本：

16GB＋512GB：11999元

16GB＋1TB：12999元

共有兩款配色可供選擇，分別是玄黑和瑞紅

1. MatePad Pro 13.2英寸

第一款登場的產品是華為MatePad Pro 13.2英寸，這款平板電腦擁有「無邊」沉浸大屏，同時也是全球首款柔性OLED平板，94%超高屏佔比。

MatePad Pro 13.2英寸搭載了華為臨境顯示，可以還原真實色彩，觀影如臨其境。此外，MatePad Pro 13.2英寸是迄今全球最輕薄大尺寸平板，5.5mm機身，輕至580g，更有三種配色隨心選擇。

在外置配件方面，MatePad Pro 13.2英寸同樣相當豐富。搭配採用星閃技術的HUAWEI M-Pencil (第三代)，超萬級壓感，落筆出墨更迅速，筆觸變化更細膩。搭配大尺寸全域觸控板鍵盤，辦公、創作等場景切換自由，釋放無限潛力。

得益於鴻蒙系統超強的適配能力，華為MatePad Pro 13.2英寸搭載專屬PC級應用，工作效率再升級。它支持PC級WPS Office新升級，支持賬號雲同步、中轉站內容拖拽流轉等操作。首發專業製圖軟件PC級億圖圖示，輕鬆製圖無壓力。全新自由多窗，窗口自由調度，縮放、疊放更隨心。

2. 華為WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師腕錶

第二款登場的產品是十年磨礪，傳奇之作：華為WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師腕錶。這款手錶是華為首款黃金智能腕錶，精緻細節盡顯奢華格調，滿足用戶持續演進的高級審美需要，彰顯精英人士的非凡品味。

這款手錶採用蝴蝶表扣設計，無需拆卸就能調節大小，支持雙向北斗衛星消息、百米深潛科技、戶外冒險模式，以及專業的健康管理，材質耀眼，功能也相當豐富。

3. 華為智慧屏 V5 Pro

第三款產品是華為智慧屏 V5 Pro，這款產品可以選擇98、85吋兩大尺寸。視覺無邊震撼效果，超強性能奢華品質，滿足用戶對巨幕電視的無限想象。

華為智慧屏 V5 Pro的屏佔比高達99%，支持靈犀空間定位自研技術，集成獨家靈犀空間定位模組，與華為靈犀指向遙控雙向交互，實現精準定位。V5 Pro最高千級分區，鴻鵠畫質全新升級1080P 秒變4K，搭配HUAWEI SOUND萬元級音響，在家也能打造巨幕影院。 V5 Pro無論是觀影還是娛樂，都能發揮出很棒的效果。

V5 Pro帶來全新的大屏交互方式。全球首創的華為靈犀指向遙控， 一指即控，盡享百萬應用，開創「巨幕手機」新時代。此外，V5 Pro 帶來全新智慧畫框，讓智慧屏成為家中的巨幕「風景窗」、「照片牆」和「藝術廊」，打造客廳風景線。

4. 華為FreeBuds Pro 3

第四款產品是華為FreeBuds Pro 3，搭載麒麟A2晶片，採用雙DSP架構，帶來超CD級無損音質，實現聲學性能提升，聯合央音首席調音團深度調測，呈現全「芯」原聲之美。

華為FreeBuds Pro 3支持全新靜謐通話2.0，無懼嘈雜，清晰暢聊。升級智慧動態降噪3.0，隨境降噪更懂你。33H超長續航，支持離線查找，使用更安心。此外，這款產品還是全球首款應用星閃連接核心技術和藍牙技術的耳機。

5. 智能眼鏡 2

第五款產品是華為全新的智能眼鏡 2，時尚輕盈，更加上鏡。實時智慧播報，11小時長續航，聲學體驗新突破。華為智能眼鏡2一共五款配色可供選擇，分別是鈦空銀、飛行員、無框、半款、金絲款。

華為智能眼鏡2業界首發同向雙振膜澎湃單元，喇叭振幅提升40%，媒體播放響度提升30%。支持多設備暢聯，平板音頻自如切換，兼容安卓、iOS、WIN系統。支持頸椎健康2.0，可以隨時監控健康狀況，續航能力相較於上代提升83%。

6. Watch GT 4系列

第六款產品是華為Watch GT 4系列，這款手錶繼承了幾何美學設計，擁有46mm錶盤，八邊稜角，氣場全開。41mm版本則是閃耀光環，靈動金珠。萬千錶盤，腕出多變花樣。 這塊手錶支持AMOLED高清彩屏，分辨率達到了466×466，PPI高達326，顯示效果非常出色還內置了諸多表盤可供選擇。

功能性上，Watch GT 4系列首發科學減脂塑形功能，支持熱量消耗展示、熱量攝入快捷記錄等功能，如同腕上「卡路里賬單」，熱量管理抬腕即得。

Watch GT 4 46mm首創智能向星天線，定位精度再升級。健康監測更準確，心臟關懷更貼心。腕上微信、最長14天續航，帶來更持久的智慧陪伴。

7. 問界新車

第七款產品是智界S7，擁有「大」不一樣的越級空間，馭風般駕控體驗及無憂超長續航，這款轎跑預計將於今年11月登場。

全景智慧旗艦SUV問界M9，搭載華為智能汽車全棧技術解決方案等硬核黑科技，更有全新家族化設計和媲美MPV級別的全尺寸百變空間。12月，如期而至，敬請期待！

最後，全新鴻蒙HarmonyOS NEXT蓄勢待發，鴻蒙原生應用全面啟動，這是移動應用生態的新篇章。華為已培養數百萬鴻蒙人才，將投入百億資金支持夥伴發展，全面覆蓋18個領域應用，為消費者帶來更流暢、更智能、更安全的鴻蒙原生應用體驗。

以上就是今天華為秋季新品發布會的所有內容了，謝謝大家的觀看，你最喜歡哪款產品呢？

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