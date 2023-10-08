上海女童海灘走失搜救行動中止？　藍天救援隊否認：內部分歧所致

上周三（4日），上海一名4歲女童在南匯新城海灘走失，至今仍未尋回。有傳參與救援的上海藍天應急救援服務中心（簡稱上海藍天救援隊），昨（ 7日）深夜發布聲明稱，原定昨晚開展的搜救任務，由於某些原因被中止。

今日（8日）中午，BSR藍天救援負責人回應稱，該聲明是另一撥人擅自發布，不代表藍天救援隊官方態度，搜救行動未中止，目前多名隊員還在持續搜救。



網傳上海藍天救援隊發布的聲明稱，救援隊上周四（5日）接到女童家屬委托尋人後，第一時間出動並上報浦東新區應急管理局，並由其啟動突發事件處置預案，召集浦東相關的社會應急救援力量參與救援。

聲明指出，救援隊原本計劃10月7日晚開展搜救任務，由於某些原因被中止，另外8位正在路上的隊員被叫停前往。後續任何以「上海藍天救援隊」名義在救援現場開展的活動，均與救援隊無關。

聲明稱，救援隊堅持專業訓練、規範化操作，在能確保安全的情況下開展科學救援，「所以此次救援中我們裝備穿戴、搜救任務都是專業規範化的，後續如有隊伍假冒我們，發生一切意外，均與我們無關，也請大家明辨隊伍」。

有關消息迅速引發關注，網民紛紛猜測是否因為搜救女童已無希望，或者搜救活動遭遇外部壓力，被迫停止搜救。

10月8日中午，BSR藍天救援負責人回應稱，該聲明是另一撥人擅自發布，不代表藍天救援隊官方態度，搜救行動未中止，目前多名隊員攜帶設備還在持續搜救。

負責人介紹，「藍天救援隊」內部早年曾因品牌歸屬問題發生分歧，分裂成兩部分力量各自運作，經常會在一些救援現場同時出現，「主要是為了救人救災，一般情況下都是各自幹各自的，沒有沖突。BSR藍天救援的品牌注冊在我們這邊，這次的聲明是另一波人發布的。他們撤了，我們還在堅持」。

該負責人表示，搜救工作還處於緊張工作期，上述聲明的發布對搜救工作和藍天救援品牌形象造成干擾和傷害。

另據上海藍天救援隊工作人員回應稱，前述聲明是內部聲明，所謂外部原因是指有另外的任務，因此停止搜救。

據了解，上海藍天救援隊接獲家屬求助後，連日在現場搜救。10月5日，救援隊攜帶專業無人機在海面和海灘展開多次搜救，退潮後隊員到海灘、蘆葦、水草下拉網式摸排。10月6日，救援隊擴大搜救範圍。10月7日，救援隊再攜帶專業無人機開展搜救。