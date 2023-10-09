美國報告指中國新一代核潛艇有「突破性」進展　將更難監視

隨着中國開始生產新一代核潛艇，美國海軍戰爭學院一份報告指出，監視新艦艇將更加困難。



據路透社星期一（10月9日）報道，分析人士和地區防務武官稱，愈來愈多的證據表明，中國有望在本世紀末將其096型彈道導彈潛艇投入使用，其靜音性能的突破在一定程度上得益於俄羅斯技術。

美國海軍戰爭學院在今年5月的一次研討會上討論了中國潛艇這方面的進展，並由該學院中國海事研究所8月發表研究。

研究預測，監視中國新艦艇將更加困難。七名分析人士和三名駐亞洲武官表示，這一結論是可信的。

作為研究人員之一的美國退役潛艇兵、海軍技術情報分析師卡爾森 (Christopher Carlson) 說，096型潛艇非常難被發現，將成為「一場噩夢」。

路透社報道稱，隨着中國開始生產新一代核潛艇，預計將首次對美國及其盟國不斷加強的追蹤核潛艇的努力構成挑戰。

美國國防部去年11月曾發表文件稱，中國海軍正在例行使用的舊型094型艦艇噪音相對較大，是其作為軍用潛艇的主要障礙。

該文件指出，096型潛艇可在隱身性、傳感器和武器方面與俄羅斯最先進的潛艇進行比較，這將對美國及其印太盟友產生深遠影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

