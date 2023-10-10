深圳前交通局長因孫女炫富被曝斂財遭處分　內媒：或不會起訴判刑

深圳已退休的原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女以網名「北極鯰魚」在網絡炫富，豪言「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」等。今日（10日）深圳市紀委監委通報指鍾庚賜借機斂財、違規從事營利活動、非法收受他人財物等，決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇，並收繳其違紀違法所得。



不少網民指，既然通報指鍾庚賜涉及非法收受他人財物等行為，僅開除黨籍降低退休待遇的處罰實在太輕。內媒《紫牛新聞》引述內地紀檢系統工作人員稱，此事件通報中使用「非法收取他人財物」的表述而不是「受賄」，或許是因涉案金額較小，同時降低但保留了退休待遇也說明或將不會把當事人移交檢察機關起訴判刑。



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據早前報道，深圳市紀委監委10日通報指，鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；借機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。

通報指，鍾庚賜嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，應予嚴肅處理。決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

律師：不等同於司法程序結束

《紫牛新聞》報道指，由目前的通報內容可以看到，紀委監委並未認定鍾庚賜涉嫌貪污、受賄，並且通報中未有將案件移送檢察院的表述。河南澤槿律師事務所主任付建分析稱，紀委監委的處理決定並不等同於司法程序的結束，因為職務違法行為也可能涉及刑事責任。如果鍾庚賜的違紀違法行為涉及到犯罪，比如受賄、貪污等，那麼就需要移交司法機關進行刑事立案偵查和審判。

付建律師指，是否將其職務違法問題移交審查起訴的還要看其違法問題沒有達到《刑法》規定的職務犯罪之立案標準，另外其職務犯罪的具體時間尚不明確，還要看是否已經超過《刑法》追訴期限。

對於鍾庚賜孫女曾發表辱華言論，付建律師表示，鍾庚賜孫女的言論如果被認定辱國辱民情節嚴重，則違反《治安管理處罰法》，可能會受到公安機關的行政處罰。

江蘇加達加律師事務所石澤華律師則認為，通報中鍾庚賜被查利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，已構成違法行為，如果後續被判刑責將取消退休待遇。

「北極鯰魚」曾發布其爺爺的照片。 （影片截圖）

紀檢系統工作人員：或不會移交檢察機關起訴判刑

《紫牛新聞》又引述內地紀檢系統工作人員稱，此事件通報中使用「非法收取他人財物」的表述而不是「受賄」，或許是因涉案金額較小，同時降低但保留了退休待遇也說明或將不會把當事人移交檢察機關起訴判刑。

「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」

據早前報道，今年3月，內地一名網民「北極鯰魚」在微博上多次發表炫富、辱華、家人涉貪的言論，例如曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」，以及「潤」（移民）到了澳洲等言論，又曾對網友稱自己爺爺當交通局長時，「你爺爺正在大街上給人修腳」、「喜歡看『支』性難改的樣子」等，引起群情激憤，並被起底其爺爺為深圳原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜，要求政府徹查。