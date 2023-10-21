每12人有1人做直播　浙江打造杭州為內地「網紅經濟」集聚先行區

據浙江發佈消息指出，浙江省委省政府印發《浙江省促進民營經濟高品質發展若干措施》若干措施，將推動平台經濟創新發展走在前列，包含深化全國網絡市場監管與服務示範區建設，為全國平台經濟治理創新提供浙江經驗；提供創新平台企業品牌培育、標準引領、產權保護等服務載體，並積極培育網絡直播等新業態，支持杭州等地打造全內地「網紅經濟」集聚區和先行區。



此次最新文件顯示，將推動平台經濟創新發展走在前列。加快構建激發活力的創新體系、多元融合的生態體系、可知可感的服務體系、公平透明的規則體系、高效協同的監管體系，鞏固擴大平台經濟先發優勢。

近年來，網紅産業生態不斷完善，帶動服務業和製造業上下遊轉型升級，成為就業蓄水池、促消費動力源。浙江清華長三角研究院新經濟發展研究中心執行主任明文彪表示，杭州已出現大量為網紅提供專業服務的網紅産業園、供應鏈服務商、風投公司、租賃公司等，網紅經濟成為疏通産業鏈供應鏈的重要紐帶。

2019年11月9日，浙江金華，義烏北下朱村，女主播在直播銷售保暖內衣 。（視覺中國）

援引浙江省商務廳統計，截至目前杭州有近5萬名主播，直播相關企業注冊量超5000家，帶動就業超100萬人。這相當於在杭州每12人中就有1人從事直播相關行業。

據內媒報道，在杭州錢江世紀城，江畔佇立著一幢淺藍色的39層商業綜合體，這幢名為麗晶國際中心的建築吸納1.2萬人入住。物業工作人員介紹，在近1700戶中超過六成是租戶，也由於不少租戶從事直播相關工作，這裡被稱為杭州最大的網紅公寓樓。

有些直播平台上僅得少數女主播是唱歌、聊天等正常直播，絕大部分女主播都穿着暴露，並會在直播時以言語挑逗、露點、艷舞等方式，吸引大量觀眾付費觀看。（中新網）

有鑑於此，浙江省最新發布措施，支持杭州等地打造全內地「網紅經濟」集聚區和先行區便有跡可循。除了推動平台經濟創新發展，浙江同時也鼓勵平台企業加快人工智能、雲端計算、區塊鏈、積體電路等領域重大專案建設，動態推出一批典型投資案例；支持平台企業展開底層技術與卡關的技術攻克，努力突破一批關鍵核心技術。

另要求全面實施「1＋Ｎ」工業網絡平台提升工程。拓展「互聯網＋」消費場景，率先打造一批引領性的全方位、多場景、沉浸式消費體驗新模式；支持平台企業發揮金融科技優勢，依法依規提供普惠金融、數字互聯、數字支付和跨境支付服務。