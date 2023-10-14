李強經濟座談：中國經濟基本面沒變　同保增速也向高質量發展聚焦

中共中央政治局常委、國務院總理李強10月13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取專家企業家對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強在會中表示，從經濟發展大趨勢看，中國大陸發展的基本面沒有變，但處於經濟恢復和產業轉型升級的關鍵期，要沉著應對。李強要求紮實推動經濟高質量發展，無論確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控，都要向高質量發展聚焦，但同時保持合理的經濟增速。



官媒《新華社》報道稱，座談會上，劉元春、黃群慧、黃益平、高瑞東、朱震敏、鍾寶申、張天任、陳四清等專家或企業家先後發言，咸認為今年下半年以來，中國加強逆周期調節，出台實施了一批針對性強的政策舉措，企業生產經營改善，經濟保持恢復向好態勢。 從發展階段、發展條件、發展優勢等各方面綜合考量，中國發展前景長期看好。專家學者也就解決當前經濟運行中的突出問題，以及做好明年經濟工作提出了意見建議。

聽取發言意見後，李強表示，今年以來，在黨中央堅強領導下，中國經濟在固本培元中持續回升向好。從經濟形勢新變化看，第三季以來，中國實際經濟運行持續好轉，積極因素不斷積累，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。

雖然中國經濟增速近來有所放緩，但仍在不斷實現新的突破。圖為中國一線城市深圳市的繁華景象，擁有華為等眾多科技企業的深圳成為中國創新經濟的重鎮。（VCG）

「從經濟發展大趨勢看，中國大陸發展的基本面沒有變，各方面發展優勢沒有變而且在持續提升，新動能在加快成長壯大。同時，也要清醒認識前進道路上的困難挑戰，外部環境更趨複雜嚴峻，我國處於經濟恢復和產業轉型升級的關鍵期，要堅定信心、精準施策、沉著應對。」李強說道。

李強強調，當前中國經濟發展機遇和挑戰並存，要保持定力、穩中求進，紮實推動經濟高質量發展。確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控，都要向高質量發展聚焦，同時保持合理的經濟增速，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

數據顯示，內地製造業9月終於重回擴張水平。（路透社）

針對中央政府推動一系列宏觀政策調控，李強示意要打好宏觀政策組合拳，提高政策舉措的組合性、協同性、精準性，推動各項政策加快落地見效，加強政策預研儲備，為實現經濟社會發展目標提供有力支撐。此外，也應更加注重轉方式、調結構、增動能，堅定不移深化改革、擴大開放，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出新科技、新賽道、新市場，找準發力方向，謀劃載體抓手，加快培育高質量發展的新動能新優勢。

最後，李強也話下期許，指中國的投資機會之多、市場空間之大，為各類企業提供了廣闊舞臺，希望廣大企業家在高品質發展中展現更大作為，也希望專家學者多研究中國現實經濟問題，圍繞推動高質量發展多提建設性意見。