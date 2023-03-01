7個月齡男童腦死　心臟移植予53天大女嬰　刷新亞洲最小換心紀錄

湖北荊州出生僅53天的女嬰辰辰（化名），患有嚴重複雜先天性心肌病。3日前，她接受心臟移植手術，成功換心。據了解，本次手術刷新了亞洲最小換心紀錄。



今年1月初，湖北荊州的胡女士誕下辰辰，她發現女兒總是精神不佳，餵養十分困難，呼吸時還伴隨「點頭」。

1月29日，辰辰因呼吸急促、氣喘入院求診。經湖北武漢協和醫院診斷，辰辰患有嚴重的擴張型心肌病合併心肌緻密化不全，若不加以干預，就會因心力衰竭致死，唯一能救辰辰的方法是心臟移植。

辰辰一直在醫院深切治療部留醫，經過一個月的等待，她等到合適的供體。供心來源於廣州7個月大的男童，他因腦出血導致腦死亡，與辰辰的年齡、血型等非常相合，其家人更表示「希望孩子的生命能以其他方式延續」。

2月26日，護心團隊從廣州一路護送，上午11時45分將供心安全運抵協和醫院。在以協和醫院心臟大血管外科主任董念國教授、夏家紅教授為首的全國頂尖心臟移植團隊的努力下，辰辰開始換心。

中午11時53分，供心經過精細修剪準備後，小心翼翼放入辰辰胸腔，手術團隊開始逐一對細小血管進行精準吻合。12時16分，新的心臟在小患兒體內成功復跳。下午1時35分，撤離體外循環，宣告心臟移植手術成功。

醫生介紹，手術中要吻合心臟5個重要通道，縫合數百針，每一針的針距不超過1至2毫米，且麻醉劑量要精確到「毫克」，術後監護24小時專人專護。

董念國教授介紹，辰辰術後還將面臨感染、排斥反應及肺動脈高壓反應等各種難關，協和護心團隊將會全方位護理和照顧辰辰。目前，辰辰的生命體徵穩定。