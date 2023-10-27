李克強逝世｜卸任前攜國務院人員拍照　告別演說稱：人在幹天在看

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。訃告後發。



今年3月2日李克強攜十三屆國務院領導成員與國務院工作人員拍攝「畢業照」，影片在網絡熱傳。李克強的告別演說回顧任期內與國務院人員們一起應對的社會經濟挑戰，他稱讚國務院同事，「心懷天下，心懷人民，以大局為重」，李克強說道，「今天陽光明媚，如沐春光，人們常說『人在幹，天在看，看來是蒼天有眼』，看著國辦同志多年來辛辛苦苦、紮紮實實做出奉獻，應該給予獎賞」，稱讚國務院人員同時，告別演說也能聽出李克強對自己擔任國務院總理任內的評價。



2:29秒 李克強說：「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼」

李克強在對國務院人員的演講中開頭就提到，「現在在北方尚屬冬季，但今天陽光明媚，如沐春光，人們常說『人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊』」，語未畢國務院人員開始笑，李克強接著說，「看著我們國辦同志多年來辛辛苦苦、紮紮實實做出奉獻，應該給你們獎賞，你看，這個風，已經呼風了」，告別演說現場氣氛輕鬆。

李克強接著說，本屆政府即將任期結束，五年來國辦同志和我們一起經歷了極不平凡也是非常艱難的，從本屆政府開始貿易保護主義在國際上開河，出現貿易摩擦貿易戰；緊接著2020年到目前為止已經連續3年，新冠疫情造成衝擊，「在這樣的背景下，我們有效地應對各方面的挑戰，我國經濟社會發展硬上了一個大台階。」

李克強總理生涯將結束 攜國務院全體人員拍「畢業照」

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李克強說道，「其中的艱辛你們都很清楚，你們是我們國務院機關運轉的中樞機構，你們在工作當中讓我感受到國辦同志的傳統工作那就是心懷天下，心懷人民，不是說沒有自我，而是說以大局為重，你們在工作中就是埋頭苦幹，水下推舟，而且對你們的本職工作，有很強的職業精神，精益求精，追求卓越，你們這些傳統和作風在這五年來不斷發揚光大，今天取得這樣的成績，你們是不可或缺的重要功臣」，在勉勵國務院同志時，也對自己國務院總理任內做出評價。

李克強稱讚國務院800名工作人員是800壯士，他也說未來對國務院工作人員充滿信心，「我到國務院機關15年了，15年來跟大家結下深厚感情，我深感到國辦同志在我背後傳達的人民力量，人民的聲音，每次你們回鄉都在了解真實的社情民意，向我們傳遞人民的希望，我當總理十年，五年我們扛過了貿易摩擦，新冠疫情；十年我們的gdp財政收入都翻一翻」，最後他祝大家「工作順利、身體健康、家庭幸福」，國務院工作人員則給予長達20秒的掌聲。

此外，律師陶景洲3月2日在Twitter上傳影片，寫上「李克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念」。該段影片隨後被內地KOL李勇轉發，在微博寫下：「今日，他與本屆國務院領導人一起，向國務院辦公廳全體幹部800餘人合影告別。」

該段影片可見，李克強向現場人士揮手，群眾報以熱烈掌聲，並大喊「總理好」。有幾台攝影機跟著李克強拍攝。隨後李克強走向座位，與國務院全體班子成員與工作人員一起拍攝「畢業照」。