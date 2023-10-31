直播｜神舟十六號乘組駐留太空5個月　今日返回東風著陸場

在太空駐留5個多月，完成全部既定任務後，週二（10月31日），神舟十六號航天員乘組乘坐神舟十六號載人飛船返回內蒙古東風着陸場。



早上7時，神舟十六號搜救隊伍、東風著陸場已準備完畢。早上7時25分，景海鵬、朱楊柱、桂海潮三位航天員在返回艙內表示，飛船正常、身體狀況良好。航天員落地後，將有醫護為他們檢查身體。

神舟十六號載人飛船返回地球過程（點圖放大）：

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10月30日晚，神舟十六號載人飛船與空間站組合體成功分離。神舟十六號航天員手持高清相機，透過飛船繞飛完成了以地球為背景的太空站組合體全景影像拍攝。

後續，神舟十六號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，在中國空間站出差5個月後，四度飛天的航天員景海鵬、中國首位圓夢太空的航天飛行工程師朱楊柱、中國首上太空的載荷專家桂海潮踏上回家之路。

神舟十六號乘組（點圖放大）：

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2023年5月30日，神舟十六號載人飛船定於當日上午9時31分發射升空。大約9點50分，官方宣布，神舟十六號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

回顧神舟十六號發射升空（點圖放大）：

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5月30日下午，神舟十六號飛船已完成五次自主變軌，逐漸接近中國太空站。下午近5時，神舟十六號載人飛船成功對接中國太空站組合體，3名航天員將從神舟十六號載人飛船進入天和核心艙。

約6點半，在載人飛船與中國太空站組合體成功實現自主快速交會對接後，神舟十六號航天員與神舟十五號航天員乘組在中國太空站「會師」。