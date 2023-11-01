新疆自貿試驗區掛牌成立　成中國西北沿邊地區首個

11月1日，新疆自貿試驗區掛牌成立，其為中國在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區，也是中國第22個自貿試驗區。



據悉，自2013年中國首個自貿試驗區在上海掛牌，此次新設新疆自貿試驗區已經是自貿試驗區第七次擴容。商務部表示，將支持新疆自貿試驗區吸引匯聚國內外資源要素，重點圍繞促進投資便利化、增強金融服務功能、推動數字經濟發展和加強人才服務保障等方面開展探索。



商務部召開新聞發布會，介紹新設新疆自貿試驗區有關情況。（新疆日報）

在商務部專題發布會上，商務部自貿區港司司長楊正偉表示，商務部將支持新疆自貿試驗區發揮對外開放前沿作用，加快推動貿易優化升級，培育外貿發展新優勢，促進貿易高質量發展，重點在三個方面開展先行先試。

一是提升貿易便利化水平。在推進通關便利方面，加快建設國際貿易「單一窗口」，推進邊境口岸農副產品快速通關「綠色通道」全覆蓋，實施重要礦產品「口岸+卸貨地」聯合監管模式，建立整車保稅倉儲一次檢測、一次運輸、一體化作業的「三個一」監管模式。在加快認證認可方面，逐步擴大新疆周邊國家特色產品進口，加快簽訂相關雙邊議定書。在促進交流合作方面，推進中國與中亞國家檢驗檢疫安全技術交流與合作，搭建中國—中亞法規標準信息交流平台。

二是培育外貿新業態新模式。在培育新業態方面，支持自貿試驗區內的企業按照綜合保稅區維修產品目錄，開展“兩頭在外”的工程機械、軌道交通、航空航天等保稅維修業務；培育具備全球資源配置功能的中轉集拼和國際分撥業務，促進加工制造及生產服務上下遊企業集聚發展。在發展新模式方面，推動建設邊境倉和海外倉，構建多倉聯動跨境集運模式，提高跨境訂單物流運輸效率，降低企業運營成本，提高產品售後保障能力，促進中小企業開拓國際市場。

三是推進內外貿一體化發展。聚焦優勢產業，加大服務力度，支持企業一體化經營、一體化市場開拓、一體化品牌培育。比如，加快構建特色產品全產業鏈標準體系，推動國內標準和國際標準協調對接，提升內外標準一致化水平。發揮重點貿易促進平台作用，借助進博會、廣交會、服貿會、消博會等大型展會展銷新疆特色產品，對參展企業給予展位費的減免。加強非商業性境外展會公共服務，支持企業參加特色產品國際展會。

商務部自貿區港司司長楊正偉。（澎湃新聞）

新疆維吾爾自治區人民政府副主席孫紅梅表示，設立自貿試驗區對於新疆加快構建開放型特色產業體系，是歷史性機遇。當地緊抓自貿試驗區建設機遇，牢牢把握高水平開放的目標方向，以開放促改革、促發展、促創新，著力抓好三個方面的工作，打造開放型特色產業集聚區，為新疆高質量發展發揮「頭雁」牽引效應。

一是面向國內國際市場，發展壯大傳統優勢產業。充分利用兩個市場、兩種資源，大力發展服裝等紡織終端產業，打造國家優質棉紗生產基地；利用現有對二甲苯產能，打造煉化紡產業鏈條；提升林果、葡萄酒、乳制品等特色產品加工業標準化、規模化水平。充分挖掘能源資源潛力，加快建設國家能源資源戰略保障基地，增強特色優勢產業發展的接續性和競爭力。積極承接東部地區出口導向型特別是勞動密集型產業鏈轉移，通過整合中亞國家初級產品、歐洲國家科技創新和高端部件制造能力，打造亞歐大陸產業鏈合作的重要節點。

二是推動產業轉型升級，加快形成先進制造業集群。推動石油化工產業延鏈補鏈強鏈，建設國家戰略性礦產資源基地和有色金屬產業基地，在綜合保稅區開展保稅混礦業務。支持承接中東部先進裝備制造產業轉移，加快發展軌道交通裝備、農牧機械、農產品加工裝備、紡織專用裝備、建築與礦山機械裝備等制造業，加快發展新能源汽車零部件配套產業，大力發展通用航空全產業鏈，建設國家特色醫藥大宗原料藥生產基地。

三是推動數字經濟創新發展，助力數字絲綢之路建設。充分發揮能源和氣候優勢建設數據中心，積極參與國家「東數西算」工程建設，融入國家算力網絡體系，打造國家算力樞紐節點。加快國際通信設施建設。面向中亞國家發展軟件及信息技術服務業。對接國際高標準數字貿易規則，積極探索與中亞國家依法有序開展數據信息交流合作。

為了更好打造新疆開放型特色產業體系，還將大力發展國際物流、會展經濟、跨境電商等現代服務業，在旅遊、醫療、金融、科技教育、文化創意等領域研究出台擴大開放的政策措施。

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近日，國務院印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》（下稱《方案》），顯示新疆自貿試驗區實施範圍179.66平方公里，包含烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三個片區。自治區商務廳黨組書記、副廳長李軒介紹，各片區將深入開展差別化探索，形成各具特色、協同聯動、競相發展的格局。

《方案》指出，建立新疆自貿試驗區是黨中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的重要戰略舉措。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新時代黨的治疆方略，努力將新疆自貿試驗區打造成為促進中西部地區高質量發展的示範樣板，構建新疆融入國內國際雙循環的重要樞紐，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和中國向西開放的橋頭堡，為共建中國－中亞命運共同體作出積極貢獻。

《方案》又提出，賦予新疆自貿試驗區更大改革自主權，深入開展差別化探索，培育壯大新疆特色優勢產業，明確了打造一流營商環境、提升貿易便利化水平、做大做強傳統優勢產業、強化與周邊國家經貿合作等25個方面的具體舉措，努力將新疆自貿試驗區建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚、要素資源共享、管理協同高效、輻射帶動作用突出的高標準高質量自由貿易園區。