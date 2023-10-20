01邊疆記｜新疆農作物不止棉花　荒漠奇蹟種植萬畝海水稻連年高產

新疆是中國最大的省份，其面積相當於604個香港。2021年，新疆棉花意外地在負面新聞的爭議中「出圈」，這片廣袤土地上豐厚的第一產業資源，亦隨之受到關注。

位於喀什市近郊的帕哈太克里鄉，是新疆的「稻米之鄉」。數年間，這裏克服了鹽鹼地給農業生產帶來的挑戰，在遠離海洋數千公里外，種植出萬畝海水稻，產量還由最初的300公斤增加了2.5萬倍之多，奇蹟般地實現了荒漠變良田的美好願景。



小橋流水人家，尤喀爾克卡庫拉村在鄉村振興的進程中，被打造成了荒漠上名副其實的「江南水鄉」。這座位於帕哈太克里鄉境內的村莊，因盛產水稻、泉眼遍布，還被稱作「稻鄉泉村」。

漫步在村內，一位在家中清洗稻米的維吾爾族村民，偶然吸引了記者的目光。在當地翻譯的幫助下，記者得知村民洗的稻米為自家種植，「基本上吃完才會去外面買」。「我煮飯給你吃」，閒聊期間，這名樸實的村民還邀請初次見面的記者到家中做客，十分親切。

這看似普通的水稻，其實大有來頭。帕哈太克里鄉種植的水稻品種為海水稻，即是耐鹽鹼水稻的俗稱，其並非在海水中生長，亦非用海水直接澆灌。有可在海邊灘塗地和鹽鹼地生長的特性，較普通水稻有更強的生存競爭能力，以及抗澇、抗鹽鹼、抗倒伏、抗病蟲等能力。

樸實的維吾爾族村民邀請記者到家中做客。（孫聖然攝）

鹽鹼地，即是指鹽分含量高、pH值大於8.5，難以生長植物、農作物的土壤。但海水稻恰恰可以適應這樣的土壤環境。新疆的鹽鹼地面積佔全國鹽鹼地面積的三分一，因此當地亦將治理鹽鹼地視為長期任務。

10月正值海水稻收割的季節，步入帕哈太克里鄉的萬畝稻田，眼見盡是一片金黃。鄉黨委書記李篤民介紹指，這裏於2018年收穫了首批300公斤的海水稻，其後又引進14個新品種進行實驗，「哪種收成更好，就會大面積種植。」

李篤民說，帕哈太克里鄉採取無人機播種，機械化收割的方式。他並預計今年的海水稻將達到7500噸的年產量。據查詢發現，7500噸水稻可供逾4.3萬人食用一年。

海水稻曾被中國工程院院士、雜交水稻之父袁隆平評價為，「繼雜交稻之後水稻行業的又一次重大革命性突破」。此項技術亦是由袁隆平及其團隊引入至遠離海洋的新疆。

自2018年以來，中農海稻（深圳）公司，投身深圳對口幫扶地區喀什的鄉村振興工作。2019年起，具有出色耐鹽堿能力的海水稻品種，在喀什大規模推廣，2022年種植面積達1.3萬畝，畝產超500公斤。其後，結合了產銷一體模式，所打造出的「帕鄉水鳥」品牌海水稻銷往全國各地，既推動了當地農業產業發展和農業產業結構調整，又提高了農民種植收入和生活水平。

值得一提的是，前段時間引起廣泛關注的，新疆在沙漠地區發展「海水養殖」，同樣「有賴於」鹽鹼地。因土地鹽鹼度高，地表水質與海水非常接近。水產公司在鹽鹼地上建起智能生態海產養殖基地，按照海水礦物質比例，在鹽鹼水中添加微量元素和益生菌，調試出適合不同海產品生長的人工海水，養殖出羅非魚、石斑魚、南美對蝦、鮑魚、龍蝦、斑節蝦、青蟹等海產品。

據統計，中國有15億畝未利用的鹽鹼地，其中約5億畝具備改造為農田的潛力。新疆的鹽鹼地作為重要的後備耕地戰略資源，治理和利用對增加耕地面積、保障糧食安全具有重要意義。截至今年，新疆喀什共引進耐鹽鹼新品種77個，已進行適應性試驗超60個，可產業化推廣超12個。

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