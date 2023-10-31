國務院印發新疆自貿試驗區總體方案：助力創建中國向西開放橋頭堡

國務院近日印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》（下稱《方案》），提出賦予新疆自貿試驗區更大改革自主權，深入開展差別化探索。



《方案》指出，建立新疆自貿試驗區是黨中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的重要戰略舉措。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新時代黨的治疆方略，努力將新疆自貿試驗區打造成為促進中西部地區高質量發展的示範樣板，構建新疆融入國內國際雙循環的重要樞紐，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和中國向西開放的橋頭堡，為共建中國－中亞命運共同體作出積極貢獻。

《方案》提出，賦予新疆自貿試驗區更大改革自主權，深入開展差別化探索，培育壯大新疆特色優勢產業，明確了打造一流營商環境、提升貿易便利化水平、做大做強傳統優勢產業、強化與周邊國家經貿合作等25個方面的具體舉措，努力將新疆自貿試驗區建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚、要素資源共享、管理協同高效、輻射帶動作用突出的高標準高質量自由貿易園區。

《方案》強調，新疆自貿試驗區建設過程中要牢固樹立總體國家安全觀，強化底線思維和風險意識，切實加強風險防控體系建設，維護國家安全和社會安全。新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團要切實履行主體責任，完善工作機制，加強地方立法，打造高素質專業化管理隊伍。新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團和有關部門要依法及時下放相關管理權限，完善配套政策，確保各項改革舉措落地實施。

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