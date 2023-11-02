廣深高速耗400億改擴建　6車道變12車道　建成後將延長收費期限

10月30日晚間，深圳高速公路集團發布《關於廣深高速改擴建項目的公告》，將擴建連接廣州、東莞、深圳三個重要城市的高速公路。公告表示，廣深高速將對預計118.2公里的部分路段進行擴建，從現有的雙向6車道在不同路段擴建8至12車道，全線工程初步估算費用超過400億元。



公告表示，廣深高速改擴建工程將分為兩段，分別為廣州-東莞段及深圳段。其中，廣州-東莞段計畫於2023年底前開始施工。深圳段改擴建正在計劃中。

其中，廣州-東莞段改擴建將沿廣深高速原有路線進行，主要採用整體式雙向10車道為主的擴建方式，設計時速為每小時100公里，預計投資總額約294億元。

據悉，廣深高速於1994年試運行，1997年正式通車營運。自正式通車以來車流量成長迅速，現已是國內交通最繁忙的高速公路之一。2023年前三季度，廣深高速的日均混合車流量達63.6萬輛次，目前已達到基本飽和狀態，改擴建需求迫切。

收費期限將近 擴建可延長收費期限

廣深高速的經營權期限為30年，目前已接近2027年的收費期限。依規定，高速公路營業到期後需停止收費。不過，如果高速公路進行改擴建，則可以延長收費期限。

根據深高速2023半年報，廣深高速上半年日均路費收入768.7萬元。以日均收入計算，廣深高速公路一年可獲得28億元的路費收入。

公告提到，透過廣深高速改擴建項目，灣區發展集團可結合地方國土空間規劃及交通出行需求，促進廣深高速沿線土地的綜合開發，釋放沿線土地的價值。