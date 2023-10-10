Angelababy陷瘋馬秀爭議　新一季《奔跑吧》冇佢份　網民估被封殺

中國女星Angelababy楊穎最近捲入《瘋馬秀》爭議，儘管《瘋馬秀》官方已經發文澄清她沒來過，但如今還是有消息傳出兩檔節目疑似受到影響而延期播出，這也引發了外界揣測：「真的涼了！」



在Angelababy陷入爭議之後，有消息傳出原定於10月宣佈的《奔跑吧》特別季疑似已被延期，甚至有傳聞稱身為常駐MC的Angelababy也有可能不會錄製這一季。網民起初認為這只是傳聞消息，畢竟《瘋馬秀》官方也已經發文澄清，但這場風波似乎沒有被平息，反而愈演愈烈！更讓人感到意外的事情是，有粉絲在幾天前發聲明表示Angelababy將缺席10月12日至15日的《奔跑吧》特別季錄製，原因是：「因跟之前安排好的工作行程衝突，這幾天不參與錄製。」讓網民們紛紛懷疑只是缺席第一次錄製，還是直接被《奔跑吧》除名封殺呢？

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此外，Angelababy參與的另一檔綜藝節目《聽說很好吃》原定將在7號播出，但節目由於調整原因也被暫時叫停！針對Angelababy缺席《奔跑吧》錄製，網上出現兩種不同的聲音，一些網民認為純粹只是行程起衝突所以才會缺席第一期的《奔跑吧》錄製，而且Angelababy在節目中也曾出現過缺席錄製的情況。然而，也有網民認為這件事情和之前蔡徐坤「墮胎爭議」的處理方式有些相似，因此很難不讓網民產生各種猜疑和聯想：「如今輿論發酵的越來越大，甚至有消息指出Angelababy將缺席跑男的錄製，上一個缺席跑男錄製的是蔡徐坤，所以在這個節骨眼上，不免得更加讓人猜想起Angelababy缺席的真正原因。」

雖然Angelababy參與的兩檔節目疑似都出現了調整、延期的情況，但是她在綜藝節目《現在就出發》上擔任嘉賓的影片在8日依然正常播出。儘管看秀爭議已經接近兩個星期，但Angelababy本人和工作室都未對此事做出任何回應。隨著爭議和傳聞的升級，粉絲們也變得更加擔憂。

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然而也有網傳的消息稱，中國女星蔡文靜或將代替Angelababy錄製《奔跑吧》特別季，且曝光的行程和節目組的安排錄製時間吻合，引發了線民們的猜測！如今評論區中出現兩種不同的回應，一些網民認為《奔跑吧》可能邀請蔡文靜替代Angelababy，也有網民指出這也可能是蔡文靜作為飛行嘉賓參與節目。

對此，粉絲們還是希望工作室能說點什麼或是發佈聲明，否則對Angelababy的輿論將愈演愈烈！

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