金管局：第3季負資產宗數1.11萬宗　按季升2.3倍　逼近去年底水平

香港金融管理局今日（31日）公布2023年第三季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第二季末的3,341宗，增加至2023年第三季末的11,123宗。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



負資產金額增至近六百億元

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2023年第二季末的174億港元，增加至2023年第三季末的593億港元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2023年第二季末的3億港元，增加至2023年第三季末的20億港元。

拖欠三個月按揭貸款比率回落至0.02%

2023年第三季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由2023年第二季末的0.09%，下降至2023年第三季末的0.02%。

首季負資產。（視覺中國）

2022年第四季負資產曾爆升22倍至1.21萬宗

事實上，負資產數字在過去十多年，其數字維持在低水平，如2009第三季至2022年第三季期間，相關數字僅介乎0至1,653宗。

不過直至近一年，相關數字開始攀升，在2022年第四季末，負資產宗數按季爆升近22倍，錄得12,164宗，創自2005年第一季後十八年新高，涉及金額亦由30.06億元按季增加21倍至662.52億元，創自2003年第四季後十九年新高。

今年年中曾回落至3341宗負資產

惟在2023年上半年，本地樓價一度由低位回升，令今年第一季及第二季負資產宗數，回落至6,379宗及3,341宗。