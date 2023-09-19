01獨家｜中科院博士完整揭露16頁KK園詐騙教學　聊天慎防5大重點

中科院博士張繼效2022年8月16日被騙至緬甸邊境KK園區從事電話、網絡詐騙，受困1年多終於獲救。未避免有更多人被電信詐諞，張繼效公布兩份從詐騙團夥手中獲得的材料，一份是16頁1萬1000多字的「業務專業知識的學習」，另一份是「聊天範例」，《香港01》聯繫張繼效，獲得獨家公開教材完整內容，防止更多人受騙。



「業務專業知識的學習」重點在於包裝人設，張繼效向《香港01》介紹，自己受困的詐騙公司中，面向的客戶群體是有錢的中老年男性，如公司總裁、董事長、CEO，這些人在擇偶時傾向選擇高端白領女性，因此詐騙時會進設定為「活潑開朗、單身或離異的30幾歲女白領」；21張「聊天範例」則教導他們如何透過對話讓這些客戶一步步墮入金錢陷阱。張先生也特別跟《香港01》分享5大防騙重點，警示大眾不要受騙。



聊天內容範例中，詐騙園區的人會先寄送一張自拍照，《香港01》記者以google搜圖後並未發現類似的圖片，推測應為AI繪製，張先生則稱類似圖片有上千張。（受訪者提供）

16頁12條專業知識 打造完美女性人設

16頁的《業務專業知識的學習》文件，涵蓋12條「教學」，包括學習各種加密貨幣知識、了解各種社交軟件的操作方式、個人簡歷專業包裝、客戶篩選、聊天技巧等多方面。

需要學會的專業知識大多與金融相關，譬如「什麼是加密貨幣」「各國對加密貨幣的看法對比」等。除了學習金融知識外，還需要學會「P圖」「軟件應用」以及為自己打造「人物設定」。

園區的人要將自己塑造為「分析師」或者「擁有眾多藝人或者政治家合照」的專業精英人士。從起名字要求「簡單優雅」開始，到年齡背景為「30多歲已經離婚的高學歷女白領（OL）」，再到「想像自己是身高170厘米左右，體重大概有50公斤的高端女性」，甚至要背下生日星座、家庭成員、祖籍、財產等方方面面。

16頁12條詐騙業務專業知識：

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《香港01》記者發現，《業務專業知識的學習》文件中還寫上這樣一句話，「首先我們要知道我們的客戶群體是偏向中老年人，男人都是只有一個特性，永遠都喜歡年輕的，但是不能過於年輕，因為32到40的女人最有味道，這種階段的女人，什麼都會，又什麼都不會。」

詐騙團夥要求園區裏的人扮成女性白領詐騙。(視覺中國)

包裝氣質女，勾引好色男：21張「聊天範例」誘入陷阱

21張「聊天範例」截圖中，第7條從「打招呼」開始教學，稱要通過好的開場白讓客戶產生好奇。比如發送美女照片，並對客戶進行問候及讚美，因為「沒有人會拒絕一個美麗，有素養的人讚美」。

張繼效公布的「聊天範例」材料就透過21張聊天截圖，具體展示詐騙團夥如何通過塑造的「氣質女」身份與中老年男性聊天，進而將其引入金融詐騙的陷阱。張先生說，為了獲取受害人的信任，「欲擒故縱」是一種常用的詐騙招數。

《香港01》獲得的聊天範例顯示，詐騙人員自稱Anna，她先與對方交換「照片」，並以「我一直在想你們美國男人是怎麼看亞洲女人的」打開話匣子。在後續的聊天中，Anna都會「無意間」詢問對方的生活狀況，包括年齡、工作、婚姻狀態、財產狀況、居住環境等。

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當對方詢問其職業，Anna便設定自己為一名在加州矽谷（Silicon Valley）某網絡技術公司的職員，負責管理公司系統和數據更新或維護。她指自己婚姻失敗，離婚後由叔叔安排到美國工作。

在聊天中，她提到很多人在新冠疫情期間沒有收入，甚至會令妻兒挨餓，但幸好她有儲蓄習慣，可以在危機來臨時隨時從銀行提取現金，解決難題。

Anna向對方透露「父親」是一名建築承包商，又指自己與好友投資經營一間美容院。她又分享自己的儲蓄習慣，比如將每月收入的20%存入銀行作為家庭儲備，50%交給「叔叔」幫忙投資，塑造出財富狀況無虞的形象。當Anna得知對方有做退休投資後，曾嘗試與對方再作討論，但對方最後以「該睡覺了」婉拒。

聊天目的在得知受害者財務狀況？張先生：沒錢就不聊

詐騙園區中的教學材料提到「要麼不開張，開張吃三年的邏輯思維」，要求對客戶進行篩選，無視「窮屌絲」（loser）將時間留給高端群體。同時，要對每個客戶的信息進行存檔備註，以免出現錯亂。

張先生解釋聊天示範中一段詐騙人員偽裝成女性詢問對方，「我從你的照片裡看到了很多漂亮的花，是你自己種的嗎？」這是想判斷對方的居住環境。

張先生解釋聊天示範中一段詐騙人員偽裝成女性詢問對方，「我從你的照片裡看到了很多漂亮的花，是你自己種的嗎？」這是想判斷對方的居住環境。（受訪者提供）

張先生說：「聊工作是想套取受騙者的個人資訊，自己談自己的工作，受騙的人肯定也會談一下自己的情況，就可以判斷他有沒有錢，沒有錢就直接丟掉不聊了。」

根據客戶自己發的照片，如果比較有錢的人，他住的環境、開的車，這些都可以判斷出他有沒有錢，所以要試探，這種是通過經驗來判斷的。

一但信任建立，就可以從感情話題轉到金融投資，詐騙團夥前期的目的也就基本達到，接下來就可以「切（宰）客」了。

最後一步：轉介給自己的近親

除了為自己打造完美人設外，12條教學對祖籍、家庭背景、交友情況等進行編輯設定。並告訴客戶「最美的地方就是，愛人在哪，我們就在哪，父母在哪，幸福就在哪」，以獲取信任。

而這就可以在跟客戶聊得熱火朝天的時候，突然終止聊天，過一會兒告訴客戶：「抱歉，剛剛我的老師，突然告訴我，有一市場不錯，讓我去交易，您看，我賺了多少錢。」張先生介紹，這是最常見的辦法「切客」。

詐騙團夥要求園區裏的人扮成女性白領詐騙。(視覺中國)

「切客」就是開始引導客戶去做投資。會通過比如說分享新聞來談到經濟狀況，然後進一步會聊到客戶有沒有做投資方面的問題，會看看客戶的反應，如果他的反應很好的話，就直接引導他去投資，如果不好的話繼續聊感情。

張先生指出，通常他們在編造身份時還會塑造一個「近親」的形象，可以是叔叔、阿姨、舅舅等。

張先生說：「因為我們業務員只是負責聊感情，獲得客戶的信任，後面聊到金融投資的話題的時候，會跟客戶說自己對這方面不了解，可以給他介紹自己的叔叔或者阿姨，讓自己叔叔阿姨會給他們講解投資的知識，把他們轉介給叔叔或者阿姨的角色。」

等到已經與受害者建立足夠的信任，園區人員就會準備「切客」，把它轉介給她的近親，方便詐騙錢財。（受訪者提供）

張先生：提到理財要小心

張先生指出，詐騙人員會同時與幾位受害人聊天。經過大量的對話，詐騙人員會套取受害人的工作、住址等資訊，並梳理每個受害人的特徵加以標註，在此過程中，判斷對方是否有錢，是否容易上當，理論文件特別要求詐騙人員牢記「要麼不開張，開張吃三年的邏輯思維」。

張先生稱在跟受害者進行聊天的過程中，前面很長一段時間都是不聊投資、金融方面的這些話題，就是只聊興趣愛好，獲取到感情信任之後，才會再提投資方面的事情，而且不會主動邀請客戶投資，只是說自己投資賺了多少錢，這樣一直吊著客戶，讓他自己上鉤。

張先生指出，其實套路並不新鮮，但精準鎖定目標客戶後，通過「欲擒故縱」來打消受害人的警惕性，是他們的常用策略。

張先生提醒，如果在聊天時發現對方提到她有很有錢的親戚或者朋友的時候，或是跟投資有關的話題，「這種都要提高警惕。」​​​​

園區裏的人都要考培訓內容 張先生：記不下來會被罰抄

張先生介紹，自己分享的學習文件是8月份比較新的版本，教材會隨時更新，「詐騙的人也是每天不斷學習新知識，包括國內宣傳的那些反詐的東西，他們都會看，會針對那些進行改進。」

張先生指出，詐騙園區團夥會要求它們每天都看一段時間，「時間長了就會慢慢記下來。如果記不下來，公司會罰用筆抄，他們還有考試，根據這上面培訓的內容，列出問題，然後在試卷上答。」

張先生表示，詐騙團夥特別看重聊天的細節，「因為細節做得不好的話很容易露餡。」正如12條詐騙教學中反覆提到的「真實」，KK園區正用這些教學將詐騙者包裝成一個個精美外殼「真實立體的人」。

最後，張先生分享5大防騙重點，警示大眾小心受騙：

1. 網絡聊天中，如果對方使用的是美女或者帥哥照片，應當保持警惕，認真核實。即使對方發送語音或視頻也有可能是假的，因為詐騙行業已經普遍使用了「AI模擬技術」。



2. 詐騙者通常會編造一些悲慘的故事，如感情經歷、受騙經歷等，來獲取受騙者的同情心和信任。



3. 詐騙者會通過發送豪宅、豪車、名表、奢侈品照片，展示高爾夫、滑雪、潛水等愛好來炫富，營造高端人設形象。



4. 聊天時對方提到自己或者親友有進行投資，並且利用專家指導、系統漏洞等獲得豐厚利潤時需要格外謹慎。



5. 詐騙者常常會故意營造神秘感，不主動推銷產品，來勾起受騙者的好奇心。

