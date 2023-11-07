廣西6歲女童沙灘走失　家長：已發現孩子遺體

11月4日，廣西防城港市港口區6歲女童廖某某在一處沙灘走失，引發不少網友關注。7日上午，女童父親透露，孩子遺體已經被找到。



日前，公安部兒童失蹤信息緊急發布尋人信息，稱廖某某4日晚上20時20分許，在防城港市港口區的一處沙灘走失，引發不少網友關注。7日上午，女孩父親廖先生透露，孩子遺體已經被找到，他對各方人士的關心表示感謝。

負責此案的警方工作人員表示，在女孩走失後，家人第一時間報了警，警方4日20時許接到了報案信息，但具體情況需要等待後續警方通報。當地應急管理局的工作人員亦表示，據了解當地已發現了女孩遺體，具體信息以警方通報為準。

今次已非內地近期首宗引起關注的類似事件，10月4日，上海一名4歲女童在南匯新城海灘和家人遊玩，但在女童父親回岸邊拿東西後，女童卻突然消失，家屬懷疑走失報警處理。10月18日上午，寧波警方通知上海警方，疑似在某灘塗發現一具女童遺體，衣著等特徵與浦東南匯新城海灘失蹤女童相似。

經法醫勘查檢驗，黃某某死亡時間與其失蹤時間基本吻合，遺體衣著完整，無暴力性損傷，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件。

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