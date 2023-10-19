上海4歲女童海灘走失逾兩星期　警方：遺體於寧波泥灘被發現

10月4日，上海一名4歲女童在南匯新城海灘和家人遊玩，但在女童父親回岸邊拿東西後，女童卻突然消失，家屬懷疑走失報警處理。10月18日上午，寧波警方通知上海警方，疑似在某灘塗發現一具女童遺體，衣著等特徵與浦東南匯新城海灘失蹤女童相似。



經法醫勘查檢驗，黃某某死亡時間與其失蹤時間基本吻合，遺體衣著完整，無暴力性損傷，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件。



10月19日，上海市公安局浦東分局通報，寧波市鎮海區某灘塗發現一具女童遺體，衣著等特徵與浦東南匯新城海灘失蹤女童相似。

經法醫提取女童遺體生物特徵檢測比對及家屬辨認，確認該遺體系浦東失蹤女童黃某某。經法醫勘查檢驗，黃某某死亡時間與其失蹤時間基本吻合，遺體衣著完整，無暴力性損傷，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件。

此前據《瀟湘晨報》報道，走失女童身高108cm，體重16.5kg，10月4日下午5時20分左右在南匯新城海灘走失。走失時身着藍色公主裙，頭頂兩側各梳一個蝴蝶結，未有着鞋。10月6日，當地警方調查顯示，走失女童疑似在水邊摔倒後消失在海浪中，將進一步搜尋。

女童母親10月5日指出，女童走失當日，一家人來到南匯新城海灘遊玩，自己和外婆留在岸上照顧另一個年紀小的孩子，女童和爸爸去了沙灘上玩沙子，中途爸爸到岸上拿東西，讓女兒在沙灘上等待不要動，而爸爸回來後卻發現女兒不見了蹤影。

警方接報後，浦東警方立即組織大量警力沿海邊展開拉網式搜索，消防部門出動了紅外感應無人機，相關人員並進行徹夜搜尋，惟始終未發現女童蹤跡。次日，浦東警方會同消防救援總隊，組織藍天、厚天等6支救援隊伍近200人開展全方位搜索。

警方透露，經對海灘周圍20多個監控探頭逐一排查，初步排除了女童被他人帶離海灘的可能。因現場探頭距離很遠，人在圖像中只能顯示為模糊的白點。直至傍晚，其父最終在監控中指出了自己和女童分開時的準確方位，民警據此在圖像中的近百人里發現了疑似女童的身影，其在原地等候約10分鐘後，向水邊走去，在水邊摔倒後消失在海浪中。

女童走失地點有告示提醒：下水危險

而內媒周五走訪事發現場發現，女童的尋人啟事張貼在南匯新城海灘大壩大門口，廣播不斷提醒民眾不要下水，注意安全，大壩周邊都貼著下水危險的告示，不過現場仍不乏提著網兜準備下海的遊人。

報道指，事實上大壩外還有一道消浪壩，女童消失的灘塗位於消浪壩外的野灘塗。退潮時，灘塗裸露，除泥沙地外，能看到水草，成群的水鳥也來覓食，但灘塗外沒有任何防護。

此前有遊客表示，傍晚退潮時，他們有時候會來走走，經常看到有人去那片灘塗摸魚、拍照，社交平台上還有攻略介紹。至於涉事灘塗，他也曾下去過，但該遊客強調，「好看歸好看，但是覺得不怎麽安全，因此他沒待多久就上來了。」