中山二院乳腺外科團隊疑受實驗試劑影響患癌　包括醫生及進修人員

網傳位於廣州的中山大學附屬第二醫院（中山二院）乳腺外科團隊人員，疑受實驗環境和試劑影響患癌。

11月8日凌晨，院方發布《情況說明》回應，近年在醫院乳腺腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有3名罹患癌症，無在讀學生患癌。針對將患癌與實驗室或者試劑接觸進行關聯的關切，鑒於個體癌症發生的誘因極其複雜，誠摯歡迎有關部門組織第三方機構進行評估調查。



網傳消息稱，中山二院蘇士成的學生集體患癌，包括胰腺癌、乳腺癌、腹膜後肉瘤，年齡均小於30歲。有網民認為壓力大並非主因，懷疑是試劑問題，「我們所裏壓力也很大，也不見我們患癌」、「這不可能偶然吧」。

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院方在《情況說明》回應稱，經調查核實，初步了解到近年在乳腺腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有3名患癌，其中2人現為該院乳腺外科醫生，在臨床工作；另一人為外地來院進修人員，已回原單位工作。該實驗室無在讀學生患癌。

院方介紹，黃某，女，2017年至2022年在該院攻讀博士學位，此間在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2022年7月博士畢業後入職該院乳腺外科，從事臨床工作。2023年10月被確診患胰腺癌並接受手術，目前情況穩定。

劉某，男，2013年至2018年在該院攻讀博士學位，此間在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2018年8月博士畢業後入職該院乳腺外科，從事臨床工作。2023年6月被確診患滑膜肉瘤並接受手術，術後恢復良好。

中山大學附屬第二醫院（中山二院）。（橙柿互動·都市快報）

院方表示，以上兩位職工患病後，醫院一直關心其健康情況，組織專家會診、探望和慰問。另有一名進修人員為某外地醫院畢業博士生。2021年來該院進修一年，在乳腺腫瘤中心實驗室工作，已於2022年4月結束進修離開廣州，2023年在工作當地被診斷為乳腺癌。

院方介紹，乳腺腫瘤中心實驗室於2009年啟用，至今培養超過200名學生。成立以來，實驗室一直嚴格按照規範統一管理，對所有實驗人員都有開展實驗前安全和規範操作培訓。針對公眾對實驗室安全管理的關切，院方將一如既往守好安全紅線，並自覺接受上級主管部門檢查監督。