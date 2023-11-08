中國研製「金屬氮」推進第 4 代新型核武　能量密度是TNT十倍以上

撰文：許祺安
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中國科學院團隊研發殺傷力極強的「金屬氮」近期亮相，其威力相當於 TNT 炸藥爆炸威力的 10 倍以上，可在極短時間內，釋放出大量能量，所產生的高溫可達7700°C，被外界認為將來可能會用來製成第 4 代新型核武器，讓氫彈成為完全無污染的武器。

金屬氮全稱為「全氮陰離子鹽」，也叫作「五唑陰離子」。是利用 X 射線等高強度能量引爆金屬氮產生殺傷效果的超強炸彈，也是一種人工合成的綠色高含能材料。

內媒《Hi 秒懂科普》11月7日報道，中國科學院合肥物質科學研究院內固體物理研究所亞歷山大．岡察洛夫團隊的科研人員，已成功合成金屬氮。

報道引述科研團隊說法，指全由氮原子組成的金屬氮，是一種無輻射的清潔原子，與傳統核武器相比，金屬氮具有安全性能高、無核污染、無核輻射、體積小等優點，金屬氮的出現，有望取代原子彈，進而製成第 4 代新型核武器。

相較在最初的第一、二代核武器，主要是圍繞著美國以及前蘇聯展開，金屬氮的製成，‬可以說是中國國家的獨有‬武器。

報道指稱，金屬氮與‬前三代核武器相比，在各項性能上都更加優異，不僅威力十足，可控性也很高，代表‬不用擔心它‬會對整個世界以及人類造成威脅。

然而，由於核武器所造成的破壞，足以稱為災難，因此核武器的使用遭到限制，而中國研發的金屬氮，不僅破壞力強且可控性高，自然引起各國，尤其是來自美國的關切。

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