內地高校疑再現鼠頭　食堂商家辯解「是牛肉」　官方：正調查核實

昨日（10日），華北理工大學學生在學校食堂內吃到疑似「老鼠頭」的異物，再次引發網民對食安問題的關注。



有網民爆料稱華北理工大學的學生疑似吃出鼠頭的異物，群組聊天顯示，10月10日11時22分許，群組內有人發布幾張食物圖片，其中一塊筷子夾住的深色的肉上有幾根毛。該人稱這份食物是其室友才在學校食堂買到的，看起來像是老鼠頭，但食堂的店家說是牛肉。而群組內網民則懷疑肉上的毛像是鬍鬚。

10月10日晚，華北理工大學後勤服務中心發出公告，表示已與食堂經營公司解除委託經營合同，並將依法依規追究其相關責任。

華北理工大學已與涉事商家解除合同。

10月11日，對於飯菜中的異物是否為老鼠頭，當地市監部門表示，餐飲科人員正在現場調查核實。

今年6月，江西某高校內曾有學生在飯菜內吃出「鼠頭」異物，而學校「指鼠為鴨」的掩飾態度亦在內地引發輿論。幾個月過去，高校食安問題依舊嚴重，網民諷刺表示，已非首次「有什麼大驚小怪的」。

網民睇法：



說了多少次了這是鴨頭



我翻來覆去睡不著，打開老鼠頭一看，上面隱約寫著鴨頭！



以為那個學校的事件還沒過去，結果是新的



吃出鴨脖有不是第一次了有什麼大驚小怪的



建議大學生進食堂吃飯一律沒收手機，以後就沒有類似事件出現了，從根源杜絕問題出現



老鼠還真沒想到自己成了食堂香餑餑，還常上熱搜



「鼠鼠牛鴨」

