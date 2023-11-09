湖南小學餐點吃出疑似老鼠頭　牙齒、白毛清晰可見　老師：是兔子

內地校園食安問題備受關注，周三（8日）再度曝出有疑似老鼠頭滲入餐中的事件。爆料者稱在湖南懷化市鶴城區舞水小學西校區吃出一異物疑似老鼠頭，但老師解釋稱是兔子頭。周四（9日）下午，懷化市鶴城區市場監管局、教育局稱已接到相關反應，正核實了解情況。



據爆料者發布的影片顯示，該異物不僅擁有牙齒，還有著許多白毛。據介紹，事發地為懷化市舞水小學西校區，異物看似老鼠頭，但老師解釋說是兔子頭。對此，事主感覺非常噁心，並質疑在學校吃出來這樣的東西，感覺學校食堂管理不認真負責。事後，他向市政府報告，目前正在等結果。

周四下午，懷化市鶴城區市場監督管理局工作人員介紹稱，懷化市市場監督管理局已接到相關投訴並通知他們。待正式通知下發，鶴城區市場監督管理局會到現場調查了解。

另一方面，懷化市鶴城區教育局一工作人員表示，經過對學校食譜的檢查，當日學校是為了給學生們改善伙食，因此有一道菜為「香辣兔丁」，家長或把兔子頭誤認為是鼠頭。目前，學校已經派老師到該學生家中，向家長當面解釋此事。

事實上，這已非內地近期首次出現類似事件。今年6月，江西工業職業技術學院傳出有學生吃飯時竟吃出了老鼠頭，甚至連老鼠的牙齒都看得出來。據影片顯示，涉事學生跟食堂工作人員表示自己吃出了老鼠頭，「這是老鼠啊，老鼠的牙齒，看得出來不？」不過工作人員不以為然，堅稱是鴨肉。雖然官方表示是鴨脖，但大量網民仍然懷疑，認為圖片怎麼看都像鼠頭，「鴨脖怎麼長了牙」、「指鼠為鴨」。

事件引起爭議後，6月17日，官方聯合調查組公布調查結果指，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。《人民日報》海外版旗下新媒體品牌欄目「俠客島」對此發表評論文章，直指鴨脖「沉冤得雪」；此前校方和有關部門一口咬定是「鴨脖」，如今看來真徒增笑柄，侮辱智商。