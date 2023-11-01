助推「跨境養老」服務融合發展　粵港澳大灣區養老服務聯合體成立

10月28日，由廣州市南沙區民政局主辦的「聚力灣區養聯體，共創養老新篇章」粵港澳大灣區（南沙）養老服務聯合體啟動儀式在南沙區「街坊之家」（綜合養老服務中心）舉行。



據悉，截至目前，粵港澳大灣區（南沙）養老服務聯合體已有30多家成員單位，涵蓋智慧養老、醫養康養、文體教育、港澳服務、誌願服務等多類養老服務業態，將通過整合養老服務「資源清單」、動態更新老人「需求清單」和不斷完善養老「服務清單」，為轄內包括港澳常住老人在內的全體老年人提供互惠服務、綠色通道、折扣優惠以及免費檢查診療等各類養老服務。

據了解，聯合體成員單位還包括香港安老服務協會、香港工聯會、澳門工聯會等一批在港澳具有較高知名度和影響力的專業社會服務組織。南沙區民政局相關負責人表示，來自港澳的專業社會服務組織將與南沙區綜合養老服務中心等本土專業服務組織持續強化協作，不斷深化南沙與港澳在養老專業人才交流培訓、港澳養老服務標準借鑒與應用、養老服務機構專業認證等方面的合作，增強南沙多元化高品質的養老服務供給，助力跨境養老服務融合發展。

助推「跨境養老」，粵港澳大灣區南沙養老服務聯合體成立。（羊城晚報）

據悉，《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》發布後，南沙積極加強與港澳在養老服務標準規則方面的對接。今年4月，南沙區印發《廣州市南沙區公辦養老機構入住本區港澳老年人實施方案》，並在區內唯一一家五星級養老機構南沙區養老院進行試點，首批提供50張專屬床位給港澳老人入住。7月28日，南沙區民政局與香港安老服務協會舉行了養老服務框架性合作協議簽約儀式，雙方約定建立常態化溝通機製和聯合工作小組，在養老服務方面展開深入合作。目前，南沙「港式安老院」、特色性日間照料中心等養老服務設施已在建設中。近日，南沙區養老機構跨境養老服務標準化試點項目已申報2023年度國家級服務業標準化試點項目並處於批前公示階段，後續將積極探索推進跨境養老服務的互惠共融與協同發展。