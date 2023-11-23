緬甸戰事激烈　蕪湖、新余兩地發通告籲滯留人員盡快回國

緬甸境內戰事激烈，近日，再有兩地發出通告，呼籲滯留人員盡快回國。



安徽蕪湖市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室周三（22日）發出《關於對蕪湖籍非法滯留境外涉詐重點人員公開勸返的通告》，稱近期緬北地區高壓打擊電信網絡詐騙，緬甸境內戰事激烈。為堅決貫徹落實黨中央關於打擊治理電信網絡詐騙的決策部署，同時為防止滯留境外中國公民人身安全遭受威脅，蕪湖市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室，依據有關法律規定，對滯留緬北、金三角等地仍未回國的蕪湖籍人員依法勸返。

蕪湖方面表示，見到此通告後，滯留境外人員應立即入境回國，主動聯系戶籍所在地公安機關，積極配合調查，提供有關材料和信息；滯留境外人員的家屬和重要關係人，應主動配合當地政府和公安機關，千方百計聯繫滯留境外人員，敦促其盡快回國。

而在周二（21日），江西新余市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室也發布了《關於敦促新余籍滯留緬北人員立即回國的通告》，指近期緬甸戰亂，果敢同盟軍與緬政府軍、地方武裝勢力持續在老街周邊地區激烈交火，戰事吃緊，目前果敢同盟軍已推進至老街，隨時可能造成重大人員傷亡，對滯留緬北特別是緬北果敢地區人員的生命安全構成嚴重威脅。果敢同盟軍方面表示，果敢老街的戰鬥即將打響，要求老街外籍人員迅速撤離戰區，盡快回國，以免發起總攻時造成居民重大傷亡。外交部和中國駐緬甸使領館已就緬甸北部多地爆發的武裝沖突，提醒中國公民暫勿前往緬北地區，已在當地特別是果敢老街、勐古等沖突激烈地帶的中國公民密切關注局勢發展，盡快在確保安全前提下轉移至安全地帶或回國。

新余方面請居民暫勿前往緬北地區，現滯留在緬北地區人員的家屬和重要關系人立即向轄區分局報備；同時千方百計和滯留在境外的家人取得聯繫，通過傳達政策、親情感召等方式，督促其立即回國，確保生命安全。

更早前，福建龍巖市新羅區部分街道辦、鎮政府聯合公安部門發出緊急通告稱，緬北戰事吃緊，目前果敢同盟軍已推進至老街，隨時可能造成重大人員傷亡，請有滯留在緬北地區人員的家屬和重要關係人立即向所在村報備；同時千方百計和滯留在境外的家人取得聯繫，敦促立即回國，確保生命安全。