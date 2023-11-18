內地男被從緬甸電詐園區贖回後怨｢為何把我搞回來｣　家屬憂｢回流｣

緬甸電詐備受社會關注，然而，不少受害者被費盡九牛二虎之力從電詐園區救出後，卻仍想「回流」，例如，陳女士一家花費40萬元（人民幣．下同）終於將她弟弟小陳（化姓）從緬甸電詐園區營救回國，但她依然沒能放下心來，因小陳竟怪他們救他回來，憂心忡忡的陳女士甚至經常夢見弟弟又跑到境外從事電詐。對此，有從事電詐治理研究的專家表示，要解決這些易涉詐人員的問題，需要進一步做好相應的社會綜合治理，譬如完善社區矯正機制、加強有前科人員的就業幫扶等。



據《紅星新聞》報道，今年5月17日，小陳和一名同鄉分別從湖南長沙、廣東廣州前往廣西南寧，隨後偷渡進入泰國，又輾轉於5月20日晚間進入緬甸，自此陷入電詐園區。小陳坦言，自己當時是想走捷徑、賺快錢，中介跟他們謊稱工作是去運勞力士錶，「然而過去後直接就搞到緬甸敲鍵盤了」。不過他對於「被騙」至緬甸從事電詐的說法卻有幾分不認同，認為都是想賺快錢，沒有什麽騙不騙的。

小陳指中介跟他們謊稱工作是去運勞力士錶，「然而過去後直接就搞到緬甸敲鍵盤了」。圖為《紅星新聞》記者今年8月暗訪調查時，網上一名疑似代理所發的「貨」。（紅星新聞）

據了解，被解救人員「回流」的案例並不罕見，據直接參與營救小陳的王先生表示，他見過的「回流」人員，大都是為了去賺錢，「很多回來再過去的」。而小陳曾向家人表示，雖然在電詐園區會被人打，但是「收入可觀」。他離開園區前，園區老板還專門找過他聊，讓他「隨時回來」，還聲稱只要未來小陳走「正規渠道」，即持護照、以正常方式入境緬甸到園區「工作」，那就不僅包路費，還會退回其家裏給園區的40萬元「賠付」。

報道指，持有護照與否，直接影響著「豬仔」們的「身價」。以小陳所了解的，在他曾進入過的園區，持護照前往的「豬仔」價值約2萬元，通過蛇頭偷渡入境的則為10萬元。而這都是「豬仔」們「欠園區的錢」。無論是「轉賣」還是商討「賠付」，園區都會將這一筆「成本」計算其中。部分園區還會將這些錢寫進與「豬仔」的合約，並許諾只要完成相應「業績」，還上這些款項，就能放「豬仔」們「自由」。

而在緬甸的日子裏，小陳曾通過工作手機輾轉聯絡上姐姐，並趁間隙拿著工作手機走出辦公室，裝作放風，並小心翼翼拍攝園區的情況，結果遭人舉報，被當眾綁到一根鐵柱上毆打。那段時間，關禁閉、毆打、電擊這些手段，小陳都挨了個遍。可是即使如此，小陳回來後仍定不下心來。據陳女士介紹，在繳納非法偷越國邊境的罰款、被警方訓誡，並配合進行調查以後，小陳就順利回到家中，但這反而讓她感到不安，擔心弟弟沒有付出太實際的代價，會在未來重蹈覆轍。尤其是一次和父母的爭執中，小陳脫口而出「你們為何要把我搞回來」，令這份擔憂被推到了最高點。

小陳被解救前與姐姐的聊天記錄。（紅星新聞）

實際上，「回流」案例並不少見。據接觸過不少涉詐人員的劉姓警官介紹，他曾遇過一個典型案例。在他負責的轄區內，一名32歲男子田某（化名）長期滯留緬甸，疑似從事電詐行業。由於未能掌確切犯罪證據，且其家人沒有主動報案，經過研判以後，警方最終決定通過做田某親屬工作的方式，將長期非法滯留緬甸的田某「勸」回國，並對田某採取法定不予出境措施，限制其一年內的出境行為。可是，劉警官不久後回訪時發現，田某已經通過非法渠道出境，前往阿聯酋繼續從事不法行業。對此，其家屬表示會配合再勸阻但「不能保證能成功」。同時，劉警官也發現在走完流程以後，民警也沒有更好的辦法阻止這些人員「回流」，「「這些人很多都會表面上配合，實際上想什麽就很難說了」。

劉還介紹道，電詐園區高壓、朝不保夕的氛圍，反而會塑造出另一種獨特的「凝聚力」；為了吸引涉詐人員「回流」，一些園區會打「感情牌」，一邊用涉詐人員在境外留下的把柄進行要挾，一邊又叫在園區內和這些人員關係要好的「同事」，有時可能還是親戚、朋友、同鄉，對其反覆進行勸說。同時，與園區的強大「拉力」相對的，是正常社會秩序對部分涉詐人群的「推力」。回國後的涉詐人員，由於其不良記錄前科，本身也存在難以順利融入正常社會秩序的可能。

一位從事電詐及跨境犯罪治理研究的專家指出，部分從電詐園區被解救回國的個案，讓一些涉詐人員存在一定的僥幸心理，認為自己在園區內並沒有被直接危及生命，又受到園區中不良風氣影響，沉迷於紙醉金迷的暴富幻想當中，「到了一定層級的，甚至還可能染上毒癮，哪裏還願意踏踏實實去工作？」他認為，要戒掉這些被解救人員的「心癮」，除了依靠家庭，也需要社會力量的參與，建議可通過控輟防流、建立家長學校等機制，使學校、家庭及社會力量共同參與，加強對容易違法犯罪未成年人的普法教育和管理，可以一定程度上限制這些未成年人被犯罪團夥影響、吸納。

他又指，除了暴富的誘惑外，「朋輩效應」也不容忽視，電詐園區形成了一種具有吸引力的特殊生態，「在那邊都是搞電詐的，個體在其中不覺得這是一個羞恥的事情，沒有任何道德感、羞恥感，好像那裏是法外之地」。在他看來，打擊緬甸等地的電詐園區能夠一定程度上遏制電詐產業發展，但要解決易涉詐人員的問題，更需要進一步做好相應的社會綜合治理，譬如完善社區矯正機制、加強有前科人員的就業幫扶等等，「要從源頭上解決一些問題，否則容易演變為換個地方做，只要有條件就會重新回去實施犯罪。」