2022中國外貿百強城市：深圳第一　與上海、蘇州連續兩年穩居前三

11月25日，海關總署官方帳號「海關發布」公布2022年中國外貿百強城市名單。名單顯示，深圳位居榜首，上海、蘇州、寧波、廣州、北京、金華、東莞、珠海、杭州，依次位列前10。



海關發布分析，外貿綜合競爭力百強城市中，東部地區依然大幅領先，2022年有60座城市入圍，較2021年增加1座，其中深圳、上海、蘇州連續2年穩居前三位，且東部城市包攬前10強，領先優勢穩固。

另外，中部地區有26座城市入圍，較2021年增加3座，其中排位最高的湖北武漢居第14位，提升3個名。西部地區和東北地區分別有10座和4座城市入圍，較2021年均減少2座，排位最高的分別爲第20位的陝西西安、第42位的遼寧大連。

2022年，中國外貿進出口值前20強的城市中，只有14座入圍「外貿綜合競爭力」前20強，較2021年減少2座，規模體量對城市外貿競爭力的支撐作用有所減弱。同時，外貿綜合競爭力百強城市進出口值平均增長7.1%，低於同期全國外貿整體增速，城市外貿「強者恆強」的態勢正在發生改變。

在外貿領域，近幾年圍繞城市群的產業協同、資源共享、功能聯動更趨活躍。一些城市群在中心城市的輻射引領下，不斷優化區域要素配置、推進一體化發展，帶動城市外貿競爭力榜單呈現「強中心化」「集群化」上榜等特徵。

近年來，中國高質量現代流通體系不斷建設和完善，要素流通更趨便捷通暢，能源、礦產、基礎原料等傳統物質資料對城市外貿發展的影響有所減弱，城市參與國際貿易的競爭重心正逐步向政策、資金、口岸、人才等「軟要素」傾斜。在外貿競爭力指標體系中，外貿「軟要素」集中體現在潛力競爭力模塊。如，對外開放口岸和開放平臺數量、新增備案外貿企業數量、實際利用外資額等指標。2022年，同時入圍外貿潛力競爭力和綜合競爭力前20強的城市數量達到13座。