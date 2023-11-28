中國海軍第44批護航編隊抵達緬甸　開始為期4日的友好訪問

緬甸當地時間11月27日，中國海軍第44批護航編隊抵達緬甸仰光，開始進行為期4天的友好訪問。中國駐緬甸大使陳海攜使館工作人員、緬海軍船塢基地司令佐溫少將攜官兵代表以及華人華僑等約500人到碼頭迎接。



當日15時許，懸掛「中緬友誼萬古長青」等橫幅的中國海軍淄博艦、荊州艦，在緬海軍「德彬瑞梯」號護衛艦引導下，緩緩靠上仰光迪拉瓦碼頭。歡迎民眾拉起「熱烈歡迎中國海軍第44批護航編隊訪問緬甸」的橫幅，揮舞著中緬兩國國旗歡迎中國海軍的到來。

靠港後，陳海大使在淄博艦艦長、政委的陪同下，檢閱了淄博艦儀仗隊並與編隊指揮官進行了座談交流。緬甸海軍領導、中國緬甸大使館工作人員以及前來歡迎的華人華僑登上淄博艦參觀。

11月27日下午，海軍第44批護航編隊訪問緬甸仰光。圖為碼頭歡迎人群揮舞五星紅旗，熱烈歡迎海軍官兵。（人民海軍）

據悉，這是中國海軍艦艇編隊第6次訪問緬甸。期間，編隊指揮官將拜會緬軍地高層領導慰問當地小學師生。編隊官兵將與緬海軍官兵進行專業交流、文體競技以及相互參觀軍事設施等活動。淄博艦、荊州艦將舉行船艦開放並舉辦甲板招待會。

另外，由於緬甸北部爆發地方武裝與政府軍之間的軍事衝突，臨近中國邊境的果敢地區局勢緊張。解放軍南部戰區宣布，於11月25日起，在中緬邊境中方一側舉行實戰化訓練活動，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力。戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。