深江鐵路「公鐵兩用」大橋建設進展　通車後香港至粵西省時逾半

連接深圳與江門的「深江鐵路」，去年10月9日全線開工建設。周三（29日），深江高鐵洪奇瀝公鐵大橋中山側主墩承台澆築完成。至此，兩個主塔承台施工已全部完成，大橋建設即將進入塔身施工階段。



深江高鐵洪奇瀝公鐵大橋澆築現場。（深圳新聞網）

據「深圳新聞網」報道，洪奇瀝公鐵大橋是世界最大跨度的超短邊跨不對稱組合體系斜拉橋，公路、鐵路分層佈置，上層為八車道城市快速公路，下層為四線高速鐵路。

洪奇瀝公鐵大橋，是深江高鐵全線橋樑跨度最大、技術含量最高、施工難度最大的關鍵性控制工程。由廈深鐵路廣東有限公司建設管理、中鐵四院設計、中鐵大橋局承建。

據中鐵大橋局相關負責人介紹，此次澆築的50號主墩承台長55米、寬39米、高7米，是全線最大承台，混凝土澆築總方量超15000立方米，分三次澆築。

深江高鐵位於粵港澳大灣區核心地帶，串聯深圳、東莞、廣州、中山和江門5個城市，全線長約136公里，時速最快可達250公里，採用「東隧西橋」方案，橋隧比達到98.4%。

據介紹，深江高鐵預計2028年4月建成通車。通車後，深圳前海與廣州南沙可實現半小時高鐵互聯互通，深圳與江門可實現1小時內通達，香港至茂名、湛江等粵西地區亦將省時一半以上。