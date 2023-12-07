格魯吉亞成電騙新據點　400名兩岸「豬仔」困酒店　3台人獲救返台

柬埔寨和緬甸的跨境電訊詐騙據點被廣泛報道後，引起外界警惕。台媒7日報道，橫跨歐亞兩洲的格魯吉亞成為新一代電騙大本營，有台灣黑社會成員透露，巴統市緊鄰黑海的一間三星級酒店，關押了400名被迫從事電騙的「豬仔」，包括大陸和台灣人，該成員因受不了被派到當地管理「豬仔」，後在台灣官方協助下逃回台灣。



台灣刑事局今（7）日表示，5月間獲報有台灣人受困格魯吉亞從事電信詐騙，並對外證實已營救3名台灣人返台，經查台灣不法集團確在當地設詐騙機房，台灣與格魯吉亞警方將持續偵辦。

台媒《鏡週刊》報道，台灣黑社會幫派竹聯幫仁堂弘仁會有成員透露，被集團指派到格魯吉亞當詐騙集團幹部管理「豬仔」，約有400名大陸籍與台灣籍「豬仔」遭拘禁巴統市三星級飯店「Hotel Sanapiro」，若有人逃跑就會被冠上竊盜罪名報警，一旦業績未達標就會被灌水、電擊棒凌虐。

台灣人口販運集團，陸續逮捕收押中。今年五月開始，台灣刑事局聯合台北地檢署、調查局等單位，在全台聯手展開數波搜索，並收押多名涉嫌誘騙台人前往緬甸的黑幫份子。（台灣內政部）

格魯吉亞今年9月才開放中國公民免簽入境，雖然拒絕台灣護照，但詐騙集團仍以「1人20美元」買通官員放行「豬仔」，加上台格沒有邦交，台灣警方難以出手營救受害者及阻止詐騙集團。

台灣警方稱，去年10月開始陸續收到格魯吉亞成電騙新據點的消息，鎖定該區積極調查，發現目前仍以大陸「豬仔」為多。有大陸博主拍片指，由於當地可合法開賭場，除了大陸人大量湧入，據指緬甸電騙家族等亦搶赴巴統市，組織團夥謀取不義之財。

針對媒體報道內容，台灣刑事局7日透過媒體群組發布資訊，證實5月間獲報有台灣人受困格魯吉亞並從事電信詐騙案，在台灣外交部及通報刑事局駐荷蘭聯絡官協助後，已於6、7月間順利營救3人返台，並立案偵辦。

目前查知，當地約400名的大陸籍、台灣籍從事詐團成員，除受騙的「豬仔」，也有自願前往的成員，因引發當地警方關注，該詐團已逐漸移出該飯店。