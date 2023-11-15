茶墨幽香古韻悠揚　近200名歸僑僑胞體驗中華優秀傳統文化活動

一杯清茶解去鄉愁，一曲琴音撫慰心靈。11月13日，「歸來吧」——僑見嶺南中華傳統文化體驗活動在廣州舉辦。作為「親情中華·風韻南粵」第九屆（廣州）華人文化藝術節首場活動，體驗活動現場吸引近200名歸僑僑眷和海外僑胞參與，他們近距離感受中華優秀傳統文化，加深對傳統文化的理解與熱愛。



在茶香墨香中一解鄉愁

記者了解到，本次體驗分為「古韻悠揚滿芬芳」「妙手生花繡年華」「丹青點點灑真情」三個主題內容。在國家級非遺項目嶺南古琴代表性傳承人寧蘭清帶來的嶺南古琴天籟之音的伴奏下，僑胞們或駐足欣賞由僑界藝術家、著名生活美學家顧玉華的帶來的花藝展示，或靜靜感受宋代點茶的高雅神韻，是在現代茶席品茗區品茶香、敘親情。通過體驗，僑胞們真切重溫嶺南特色非遺的無窮魅力。

國家級非遺項目廣繡代表性傳承人、高級工藝美術師唐曉玲進行廣繡展示

在現場，藝術節組委會還根據「朋友圈中的藝術節」的策劃思路，用花道、竹藝等元素在現場營造具有中華國風雅韻的場景，並將體驗項目用更具當代感的方式演繹闡釋，充分讓僑胞感受到中華傳統文化煥發的時代新韻，樂於拍照打卡發朋友圈，主動參與到華人文化藝術節乃至中華傳統文化的傳播推廣中來。

在體驗了茶藝、書法等文化項目後，尼日利亞粵港澳同鄉總會會長鄭誌堅感慨道：「今天的文化藝術節形式很特別，能讓來賓很輕松地體驗到豐富多彩的傳統文化，希望能把在這裏體驗到的中華傳統文化帶回去呈現給非洲友人。」中山大學溫哥華校友會榮譽會長劉文森也表示：「海外僑胞在外生活越久，鄉情越濃。這次回來參加文化藝術節感受到了中華文化的深厚底蘊，對祖國的感激之情湧上心頭，體驗茶文化時喝到的不只是普洱茶，更是鄉情的味道。」

海外僑領體驗書法

禮物展示墻承載思鄉之情

在合影區，組委會還特別布置了禮物展示墻，邀請海外僑領帶回一份或具有住在國代表性、或具有故事分享價值的物品，並進行專門陳列，集中展示海外遊子濃濃的思鄉之情。阿聯酋廣東商會暨同鄉會常務副會長兼秘書長元永佳帶來了一幅在阿拉伯獲得金獎的書法作品，內容為「中阿友誼長存」。他說：「作為一名書法愛好者，我在迪拜一直致力於推廣中國書法的公益事業，希望通過文化交流增進兩國人民感情。」

廣州書法家協會副主席陳立華帶來書法展示

活動現場，海外僑胞還為第九屆（廣州）華人文化藝術節共同創作了兩份特別的「贈禮」。其中一件，由國家級非遺項目廣繡代表性傳承人、高級工藝美術師唐曉玲講授，海外僑胞共同創作的以木棉花為表現對象的廣繡作品，「火紅的木棉代表著海內外兒女的赤子之心，這幅作品是海內外中華兒女同心同路、同夢同行的生動見證。」科威特華人華僑聯合會張永達說。

與會嘉賓體驗漢服之美

另一件「贈禮」則是與廣州書法家協會副主席、廣州致公畫院副院長陳立華共同書寫的「親情中華·風韻南粵」書法作品。陳立華表示，「書法藝術源遠流長、博大精深，是中華傳統文化藝術殿堂中的瑰寶之一。『落其實者思其樹，飲其流者懷其源。』我相信每個中華兒女，無論身處海內或海外，都能體味並愛上筆墨線條之美，從中領略中華文化的博大精深，心裏產生出歸屬感和自豪感。」

國家級非遺項目嶺南古琴代表性傳承人寧蘭清帶來古琴展示

本屆（廣州）華人文化藝術節堅持以血緣、親緣、地緣為紐帶，通過「1+1+2」四項主要內容，即一場「向著光」主題文藝演出、一場故事分享會、兩場互動式文化體驗交流組成，以僑界文化盛筵會五洲四海八方好友，同敘血脈情誼，助力同心同行。14日上午，「向著光」主題文藝展演將精彩呈現，為僑胞們奉上一場充滿溫情的藝術盛宴。