大美嶺南｜｢華僑之鄉｣梅州僑鄉村　「蔭華廬」連結粵港兩地客家情

「百年倏忽如彈指， 昨日庭花爛熳開」。梅州僑鄉村毅成公家塾，於百年前栽種了兩棵鴛鴦銀杏樹，一棵白玉蘭樹。白駒過隙，花開花落，塾裡的人來了又去，迎來瞭如織遊人。

羊城晚報《大美嶺南》走進享有「中國最典型的客家圍屋古村落」的美譽之稱的梅州梅縣區南口鎮僑鄉村。



作為「中國古村落」，廣東省歷史文化名村，僑鄉村「村如其名」，它是著名的華僑之鄉。這裡走出了潘立齋、潘祥初、潘君勉等一批近代知名華僑企業家，培育了著名量子化學家潘毓剛、著名經濟學家潘汝瑤等人。



暮春時節，梅州市僑鄉村綠意正濃，沿著蜿蜒小河漫步，淅瀝細雨夾雜製作清明粄的青草清香，氤氳雨意濕了遊人衣，勾起遊子思鄉意。

僑鄉，是梅州「華僑之鄉」的一個縮影。有著500多年曆史的它曾走出一批又一批華僑，這些華僑又帶著熾熱的愛國懷鄉之心回來建起大屋，僑鄉村便形成了蔚為壯觀的客家建築群落，是客家古民居建築的天然博物館，享有「中國最典型的客家圍屋古村落」之美譽。

這裏有保存完好的傳統建築116座，其中，較大型和保存良好的圍龍屋38座，以南華又廬、承德堂、毅成公家塾、德馨堂、東華廬和蔭華廬最為典型。

僑鄉美景南口鎮政府供圖

圍龍屋、橫堂屋、槓屋、走馬樓……一座座客家傳統民居猶如璀璨明珠點綴於僑鄉的青山綠水間，它們曾承擔起當地客家人宗族祭祀、生活、生產、教育等多種功能，也見證華僑輝煌的創業史，寄託了僑胞對家鄉深切的眷戀。

柱簷雕刻精美，門樓彩繪壁畫，堂楣繪花鳥山水，連部分地板都飾有花紋的蔭華廬是三堂二橫一圍龍屋建築，全屋雕簷畫壁，敞亮大氣。蔭華廬主人潘君勉愛國愛鄉的傳奇故事在村里家喻戶曉，他還在中國香港建起一座同名的具有濃郁客家風格的建築——元朗蔭華廬，與家鄉的房子互相映照。

「綠水豐漣漪，青山多繡綺。」雨後陽光照在建築面積超1萬平方米的客家方形屋——南華又廬上，輕撫灰瓦白牆上的斑駁光影，彷彿穿越厚重時光，古今共譜新曲。

這座118間房的百年老屋分為上、中、下三堂，左右橫屋各四堂，共八堂，左邊四堂的名稱分別是中、興、伊、始，右邊是長、發、其、祥，寄託了屋主潘祥初對家族發展蒸蒸日上的美好願望。上、中、下堂均有走廊與左右橫屋相通，全屋各堂各廳既可獨立亦可連體，正堂上下莊重威嚴，橫屋左右另有風景，謂之「屋中屋」，又稱「十廳九井」。

長繩難挽日，惜春耕作忙。南華又廬被綠油油的稻田所包圍，辛勤的汗水流過，在秋日生成金黃的收穫。

同樣的顏色也將染上毅成公家塾，毅成公家塾圍牆西式漏窗上有梅花和銅錢，寓意「梅花香自苦寒來」和「書中自有黃金屋」。庭院裡那兩株鴛鴦銀杏樹驚艷歲月。

或許對草木而言，百年不過一場花開花落，塾裡的人來了又去，去了亦會再來，走出了芬芳桃李，又迎來瞭如織遊人。

夕陽下的僑鄉村 南口鎮政府供圖

自在樓裡喝咖啡，開心農場採摘忙，油菜花田覓春光……在這個自在僑鄉，百年彷若倏忽而過，山間無歲月，又是一年好時光。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】