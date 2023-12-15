中國生成式AI市場　今年力爭10萬億人民幣

據工業和信息化部賽迪研究院消息，「生成式AI」正在加速滲透中國製造業、零售業、電信行業和醫療健康等四大行業。隨著生成式AI在商業應用愈來愈普及，中國2023年生成式人工智能（AI）市場規模有望突破10萬億元（人民幣，下同）。



綜合內媒14日報道，賽迪研究院數據顯示，2023年中國生成式AI的企業採用率已達15%，市場規模約為14.4萬億。在製造業、零售業、電信行業和醫療健康等四大行業的生成式人工智能技術的採用率均取得較快增長。

賽迪研究院專家預測，2035年生成式AI有望為全球貢獻近90萬億的經濟價值，其中中國將突破30萬億，佔比超過四成。

另外，根據前瞻產業研究院先前發表數據，2023年中國生成式AI商業應用規模將達到1077億元。

百度CEO李彥宏曾表示，AI在未來40年內會重塑諸多行業的程序。（新華社）

國際數據公司（IDC）12日表示，2023年愈來愈多的生成式AI技術供應商開始更新升級生成式AI的相關產品，並加速將產品推向市場，這些技術供應商透過提供生成式AI驅動的新一代人工智能產品和解決方案，幫助企業用戶實現全新的AI和資料智能戰略目標。

隨著生成式AI進入商業化初期，IDC發表「IDC Market Glance：中國生成式AI市場概覽報告」，分析中國生成式AI產業生態圖譜，主要分成以下五個部分。第一層是基礎設施層，包括AI晶片、計算、存儲、網絡、安全、基礎設施軟體等。演算法模型層包括通用、面向行業的生成式AI大模型及模型庫。

2021年7月9日，上海，2021世界人工智能大會，AI標誌，人工智能標誌。（視覺中國）

平台層包括大模型構建和編排、應用開發部署、數據管理軟體及工具。場景應用層包括面向生產效率提升、業務、行業搭建的應用，例如文本生成、圖像生成、音訊生成、影像生成、數位人等。服務層包括跨越業務、IT和運營技術（OT）領域提供服務。

IDC表示，綜合而言，AI市場中的算力提供商仍將是下一代AI的基礎設施提供商，中游原有的主流AI技術提供商包括百度、阿里雲、第四範式、商湯等，此外，基於大模型、生成式AI的新興創業公司也將成為該市場的參與者。下游的獨立軟體發展商（ISV）、行業解決方案商成為銜接技術提供商與終端使用者的重要力量。