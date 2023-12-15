「致21死8傷」　甘肅白銀百公里越野賽案一審宣判7人獲刑

2021年（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽公共安全責任事件案15日一審宣判，涉及賽事運營的5名被告人，及涉及職務犯罪的2名被告人分別被判處有期徒刑。



當天比賽時不少跑手都穿著單薄。（微博＠黃河石林大景區）

甘肅省白銀市白銀區人民法院15日對2021年（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽公共安全責任事件案一審公開宣判，依法對負責運營賽事的甘肅晟景體育文化發展有限公司工作人員張小燕、吳世淵、張正吉、鄭世榮及上海賽客資訊科技有限公司員工王耀祥5名被告人以大型群眾性活動重大安全事故罪分別判處五年六個月至三年不等有期徒刑。

蘭州市城關區人民法院同步對該事件涉及的職務犯罪案件一審公開宣判，依法對負有賽事監督管理職責的景泰黃河石林大景區管理委員會原主任丁柯涯以怠忽職守罪、受賄罪判處有期徒刑四年十個月，並處罰金；對景泰黃河石林大景區管理委員會原副主任羅文濤以怠忽職守罪判處有期徒刑三年六個月。

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2021年5月22日，在甘肅省白銀市景泰縣舉辦的2021年（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遇突發降溫大風天氣，致21名參賽人員遇難，8人受傷。後經聯合調查組調查認定，這是一起由於極限運動項目百公里越野賽在強度、難度最高賽段遭遇大風、降水、降溫的高影響天氣，賽事組織管理不規範、運營執行不專業，導致重大人員傷亡的公共安全責任事件。