從甘肅越野賽悲劇看國內賽事安全問題｜安邦智庫

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-25 18:37

本文源自安邦智庫

5月22日，甘肅黃河石林風景區山地越野賽在極端天氣下造成了21人遇難的重大事故，此次事件即使在世界越野界來說都極為罕見，不僅在國內越野跑圈內引發巨大震動，也引發全社會對越野跑賽事安全的高度關注。對地方政府來說，死人在公共安全事件中是有界線的，如果過線了，那就該中央來管了。

甘肅黃河石林風景區山地越野賽最終有21名跑手遇難。（石林國際馬拉松官網）

隨著國內越野跑賽事不斷增多，值得反思的是，國內越野跑賽事如何提高專業水準，保持應有的安全水準。越野跑這種極限運動是舶來品，最早誕生於歐洲，大約在2012年被引入中國，2016年之後發展迅速。這類賽事由於挑戰極限，即使在歐洲也屬於小眾運動。不過，近年在輿論信息的推動下，在中國竟然成為「熱門賽事」。不同於城市馬拉松，越野跑賽事的場地位於自然環境中。中國田徑協會的「中國越野跑運動賽事組織標準」對越野跑的定義是：由馬拉松、徒步運動派生出來的在所有開放的自然環境下（包括山川、沙漠、森林和平原等）進行的長距離跑步、徒步或接力活動，舉辦活動的場所應主要為自然未經人工硬化路面（包括山地碎石路、泥土路、森林小道、單道小徑或少量公路）。越野跑、山地跑、山徑越野、雪地越野跑統稱「越野跑」。

在距離長度劃分上，國際越野跑協會（ITRA）對越野跑賽事的分類為：（1）少於42公里：初級越野跑；（2）42-69公里：中級越野跑；（3）70-99公里：長距離越野跑；（4）大於100公里：極限越野跑。除了比賽距離，完賽時間、海拔提升高度也是評價越野賽難度的重要指標。目前，越野跑賽事往往會向國際越野跑聯合會註冊會員申請賽事積分。ITRA根據主辦方提交的賽道信息，包括賽道距離、累積海拔爬升、補給站的設置數量和位置、以及參賽人數等數據，給出不同的賽事積分。對積分排名的追求，成為越野跑賽事的重要刺激機制。

從近日媒體披露的信息看，甘肅越野賽的組織工作存在很大問題。（1）對極端天氣變化的預警不足。賽事官方微信公眾號在比賽前一天發布天氣情況，稱5月22日的氣溫為9℃至19℃，白天有3至4級的西北風。然而，實際的天氣情況比預計的要糟糕得多。在發生大風冰雹的時候應及時終止比賽，但主辦方並未及時預警並終止比賽。（2）缺乏應急預案和有效的應急行動。當災害天氣出現後，組委會並未及時意識到危險。據報道，5月22日中午12點17分，有遭遇變故的參賽者在賽事工作群發布求助視頻，組委會才知悉發生危機。這說明，組委會對於賽事缺乏全程追蹤機制。而此次賽道整體海拔兩千米，大部分賽道處無人區。（3）組織者未實行強制裝備檢查。越野跑前的裝備檢查通常是強制性的，對於百公裡這樣的長距離越野跑，裝備要求更嚴。選手必須配置包括保暖層、貼身層和防風層在內的保障裝備，否則不予參賽。但此次比賽不少選手衣著單薄，據方舟救援隊稱，這次事故基本上90%以上的遇難者都是因為失溫。這說明，此次越野賽前的強制裝備檢查過於鬆懈。

當天比賽時不少跑手都穿著單薄。（微博＠黃河石林大景區）

參賽者自己也負有一定的責任。這種高海拔的越野比賽都要求攜帶衝鋒衣、長褲，但此次越野賽中，不少參賽者都光著腿跑。不少參賽者稱，為了跑出成績，很多人不願意多帶裝備，或者把裝備交給別人。據業內人士稱，實際上，在國內越野界，無論是參與者還是組織者，長期以來都有漠視安全問題的情況。在國內越野界，近幾年大家的膽子越來越大，賽事公司的要求也越來越放鬆。

不少業內專業人士反思，國內越野跑賽事行業沉澱的時間不夠長，許多賽事組織者沒有得到充分的磨練，專業化程度遠遠不夠。行業目前缺乏面對複雜環境的經歷，也缺乏應該具備的系統知識。比如，部分賽事組織者對自身能力認識不足，在沒有經歷長距離賽事組織磨練的情況下，非要把賽程做到超過100公里甚至數百公里，變成追求成績的玩家。

此次甘肅越野跑重大死傷事件，對地方政府也是一個沉重的教訓。國內類似的賽事，一般都由地方政府出面主辦，再由一些公司來執行。對地方政府來說，希望通過賽事來提升本地的知名度，由此尋找一些商業機會。國內的越野賽事中，保障實力不僅要看承辦公司的資歷，很大程度上還要看政府的支持力度，比如，在江山100和陽朔100越野跑比賽期間，當地政府分配的保障人力就有上千人。但如果地方政府比較馬虎，賽事承辦交出去之後就不再上心，往往在出事之後措手不及。

倖存跑手因冷雨失溫瑟縮一團。（微博）

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

綜合來看，此次「5．22」甘肅越野跑重大死傷事故，是多方面的問題集中導致的結果——主辦方政府對賽事安全問題的重視程度不夠；賽事執行公司缺乏經驗、疏於檢查，缺乏應急預案和應急能力；部分參賽者未按要求攜帶保護裝備，對於安全問題疏忽大意……整體來看，在各方的參與和推動之下，國內近年把只適合小眾的越野賽，渲染成了一種大眾運動，引發地方政府、市場機構以及越野愛好者的集體追逐。其中的教訓，值得反思和總結。其中的亂像需要進行整頓，行業發展也需要參與者的自律。