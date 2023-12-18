深圳后海超長「花河」爆紅　打卡美如畫　還有好玩兒童親水設施

突如其來的冰凍天氣，讓廣東人成了廣「凍」人。但深圳的花並不懼，如期綻放，美麗動人。



最近，深圳最有名的富人區，一條「花河」，火了。

點圖放大看看這超長「花河」有多美：

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來后海富人區，免費遊「花河」這大概稱得上是深圳「最貴」的一條河了。兩岸林立的高樓，可都是深圳赫赫有名的豪宅，深圳灣1號、恆裕濱城二期、卓越維港……如果你有同事或者朋友告訴你，這是他/她下樓散步的地方，請一定要好好珍惜，並務必介紹我認識！

雖然坐落在豪宅區，但這裏不僅對外免費開放，並且地鐵直達。果然，世界上最貴的東西，往往是免費的，例如陽光，例如水，又例如這個南山中心河公園。

「一河碧水，兩岸繁花」是這裏的設計理念，也是親臨所見。一條玉帶穿城而過， 南端與深圳灣相連；沿岸數公里的簕杜鵑正值花期，豔麗綻放。

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還記得年初刷爆深圳人朋友圈的紫花風鈴木嗎？臨近歲末，它又開好了。沿岸漫步，一路有繁花與浪漫相伴。雖説中心河的規模不比大沙河，但是改造後的景觀以及體驗感，我敢説也不輸大沙河。

從「臭水溝」到「美上央視」看着如今清澈見底的中心河，誰能想到在幾年前這裏還是一條臭味撲鼻的「臭水溝」呢？中心河的前身原本是一條人工排洪渠，當時為了區域建設而開發，卻因為生活污水橫流、臭氣陣陣，附近居民都不敢靠近。甚至有人調侃：「住在房價最高的地方，旁邊卻是臭水溝。」

不過隨着前些年開始花大力氣治理改善，治水提質，景觀提升，中心河逐漸變得清澈，白鷺也飛回來了。中心河重生，煥然一新，不僅賽得了龍舟，還成為了深圳市和南山區的馬拉松賽段，向跑友們展示綠美深圳，生態南山。

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今年2月，中心河公園還因兩岸花開的美景，上了央視。10月國慶期間，二期項目也正式開放，中心河，更加親民了。之前有沙池，現在還有了親水互動設施，來玩的小朋友們更不捨得走了。

推薦1周內前往，賞花趁早。

地址：南山區后海中心河公園

地鐵：2號線灣廈以及海月，導航前往后海中心河，步行即可抵達

駕車：可預約深圳灣公園8號停車場

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