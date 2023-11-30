伶仃洋上不再伶仃！盤點深中通道多項｢世界之最｣　可抵禦17級颱風

11月28日，國家重大跨海集群工程深中通道海底沉管隧道貫通，標誌著粵港澳大灣區核心交通樞紐深中通道工程主線貫通。深中通道的主線貫通，相當於房屋裝修中的「毛坯房」正式交付。儘管後續還有「精裝修」及正式通車條件準備等系列工作，不過這項從建設初始便備受關注的「超級工程」，已經創下多項「世界之最」。



預計未來正式通車後，經深中通道東人工島，東可東往惠州、深圳龍崗區，西可往中山、珠海，北可往廣州、東莞，南可往深圳前海合作區以及香港方向，將會進一步助推粵港澳大灣區「一小時生活圈」的形成。



世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程

深中通道是世界級「橋、島、隧、水下互通」跨海集群工程，是國家高速公路網G2518跨珠江口的重要組成部分，亦是國內首個高速公路水下互通立交。項目採用東隧西橋方案，包括中山大橋、伶仃洋大橋、東人工島、西人工島、海底隧道等。路線起於深圳機場互通，與廣深沿江高速二期相接，向西跨越珠江口，在中山馬鞍島登陸，與在建中開高速對接，並通過連接線實現在深圳、中山及廣州登陸。項目全長24公里，雙向八車道，設計速度100公里/小時，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程。

深中通道路線示意圖

世界最長、最寬的海底鋼殼混凝土沉管隧道

全長6845米的深中通道海底隧道，是世界上最長、最寬的海底鋼殼混凝土沉管隧道。雙洞雙向8車道，設計速度100公里每小時，設計使用年限為100年。11月28日，深中通道海底沉管隧道貫通，標誌著粵港澳大灣區核心交通樞紐深中通道工程主線貫通。

深中通道擁有世界最長、最寬的海底鋼殼混凝土沉管隧道。（央視新聞）

而作為深中通道全線關鍵性控制工程的伶仃洋大橋，亦創下多項「世界之最」：

世界最高的海中橋梁主塔

伶仃洋大橋全長2826米，主塔高270米，相當於90層樓的高度，是目前世界上最高的海中橋梁主塔。

伶仃洋大橋擁有世界最高的海中橋梁主塔。（深圳特區報）

世界通航凈空最高的海中大橋

伶仃洋大橋是世界通航凈空最高的海中大橋，橋面距離海平面高達91米，相當於30層樓高，主航道可以通航30萬噸的船舶，船舶的通航凈空達76.5米，可以通航像愛達魔都號等超大規模船舶。

伶仃洋大橋是世界通航凈空最高的海中大橋。（深圳特區報）

世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋

同時，伶仃洋大橋是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋，大橋主跨達1666米，加上兩邊的邊跨，總跨達2826米。

伶仃洋大橋是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋。（深圳特區報）

世界最大海中錨碇

此外，伶仃洋大橋單個錨碇重約100萬噸，面積相當於17個國際標準籃球場，是當前世界上最大海中錨碇。由於身處珠江口颱風頻發區，伶仃洋大橋大跨整體鋼箱梁懸索橋的顫振臨界風速，提高到世界最高的88米/秒，能抵禦17級颱風。

伶仃洋大橋單個錨碇重約100萬噸，面積相當於17個國際標準籃球場，是當前世界上最大海中錨碇。（央廣網）

在700多年前，民族詩人文天祥曾留下不朽詩篇《過零丁洋》，感歎「惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裏嘆零丁」。現在，伴隨中國基建的飛躍發展，伶仃洋已經「不再伶仃」。

近年來，除了深中通道，橫跨珠江口的超級工程還有虎門大橋、南沙大橋、港珠澳大橋等。這些超級工程是支撐起灣區發展的「交通脊梁」，亦將共同架起城市群融合發展的新未來。

目前，項目正在全力推進房建、機電及附屬工程的建設，計劃2024年建成通車，屆時從中山到深圳，將從目前約兩個小時縮短至三十分鐘以內。

深中通道建成通車後，從中山到深圳將從目前約兩個小時縮短至三十分鐘以內。（深圳特區報）

新聞知多點：深中通道建設重要節點日程表

📅2016年12月28日：深中通道先行工程西人工島開工。

📅2017年12月21日：深中通道東人工島開工建設。

📅2018年4月27日：海底隧道沉管鋼殼試驗段開工建造。

📅2018年9月6日：伶仃洋大橋、中山大橋主墩樁基同時開鉆，橋梁工程正式開建。

📅2020年6月17日：首節沉管E1管節完成安裝。

📅2021年6月17日：伶仃洋大橋東主塔封頂。

📅2021年7月19日：伶仃洋大橋西主塔封頂。

📅2022年4月22日：伶仃洋大橋貓道貫通。

📅2022年6月28日：中山大橋合龍。

📅2023年1月4日：深中通道海上非通航孔橋全部箱梁架設完成。

📅2023年4月28日：伶仃洋大橋合龍。

📅2023年6月11日：海底隧道E23管節及最終接頭完成沉放對接，沉管隧道實現合龍。

📅2023年6月20日：東人工島主體結構完工。

📅2023年11月28日：深中通道主線貫通。