製造業世界「燈塔工廠」中國擁62座居首　每8座就有一座位於廣東

中國每8座「燈塔工廠」中，就有一座坐落於廣東。海上航行，有燈塔指引航向；而在以智能製造為代表的新一輪產業變革中，一大批「燈塔工廠」也在為製造業轉型指引航向。近日，最新一批「燈塔工廠」名單公布，新增21座新晉製造業「燈塔工廠」和4座「可持續燈塔」工廠。



新晉「燈塔工廠」仍然呈現出一定的行業聚集性，但在工業互聯網等科技中介機構的帶動下，智造經驗如同火種，在更大的產業和地域範圍傳遞，引燃更多的「燈塔」。



廣東擁有8座「燈塔工廠」

「燈塔工廠」被稱為「世界最先進的工廠」，是由世界經濟論壇（WEF）和麥肯錫咨詢公司共同遴選，代表了全球製造業智能製造和數字化的最高水平。截至目前，全球燈塔網絡已擴增至153座。

新晉的21座「燈塔工廠」中，中國上榜工廠有11座，涉及多家上市公司，如寧德時代中國溧陽工廠、華潤建材科技中國田陽工廠、海爾智家中國合肥及青島工廠、亨通光電旗下亨通光纖科技中國蘇州工廠、隆基綠能中國嘉興工廠、億滋國際中國北京工廠等。

廣汽埃安是廣東唯一入選工廠，也是全球唯一一座新能源汽車「燈塔工廠」。廣汽埃安的此番入選，也標誌著廣東作為汽車電動化智能化產業鏈核心集聚區，轉型升級成果獲得國際權威機構的肯定。

海爾合肥空調互聯工廠圖 （海爾智農）

入選評語稱，為滿足客戶對可靠定製化電動汽車不斷增長的需求，廣汽埃安共部署了40多個第四次工業革命用例，為客戶提供超過10萬種配置選項，並確保及時交付合格產品。全自動生產線支持混合生產模式，可按訂單或備貨要求生產不同車型，實現生產效率提高50%、交付時間縮短33%、一次驗收合格率提高8%以及製造成本降低58%。

據廣汽集團的介紹，廣汽埃安在2018年建成了國內首家新能源純電專屬工廠，擁有鋼鋁車身柔性生產、數字化自主決策、互動式定製、能源綜合利用等四大優勢。

綜觀全球燈塔網絡，中國成為全世界坐擁最多「燈塔工廠」的國家，擁有62座，而以製造業立省的廣東，擁有8座「燈塔工廠」，也即是說，中國每8座「燈塔工廠」中，就有一座坐落於廣東。

而廣東盛產「燈塔工廠」，離不開政策與市場的合力推動。廣東省《「十四五」年規劃和2035年遠景目標綱要》強調要積極發展智能製造，強化智能化基礎製造與成套裝備、智能製造服務等高端供給，打造智能工廠和「燈塔工廠」，到2025年全省「燈塔工廠」數量超過5家。目前，廣東「十四五」規劃綱要提出的總量目標已提前達成，有力地夯實了製造業高質量發展的基礎。

除了新技術還要形成規模化

從行業分布上看，新晉的「燈塔工廠」也呈現出一定的聚集性。除了電子製造、家電和汽車等在信息化和自動化導入較早和應用比較成熟的傳統領域外，來自新能源、AI服務器等新興產業領域的智造「新面孔」勢頭正勁。

當前，人工智能基礎模型的快速發展導致算力需求爆發性增長，對人工智能服務器的效率、質量和疊代速度提出了更高要求。位於中國台灣的工業富聯南青工廠成為全球首家AI服務器「燈塔工廠」。南青工廠屬於工業富聯全資子公司鴻佰科技，而鴻佰科技系英偉達的AI服務器供應商。而新能源領域的代表，則有寧德時代中國溧陽工廠、隆基綠能中國嘉興工廠。

需要註意的是，要成為「燈塔工廠」，不僅要應用好先進技術，還要產生規模化的效益，規模化一直是「燈塔工廠」評選和企業數字化轉型的重要標尺。全球燈塔網絡於近日發布的最新白皮書提到「燈塔工廠」所表現出的主要趨勢，就包括數字化成熟度達到空前水平，機器智能數量激增，以及從一開始就實施的大規模轉型計劃；此外，82%的「燈塔工廠」認為，「規模」是設計數字化用例和製定轉型計劃最重要的考量因素。

工業富聯南青工廠圖（工業富聯）

世界經濟論壇大中華區先進製造業務負責人吳桐曾表示，先進技術的應用要帶來規模化的效益。他們特別註意規避所謂的試點陷阱，也就是應用先進或花哨技術之後，並未對企業的實質產生幫助的技術。

廣東「火種」突破地域邊界

從試點示範到規模化，國內不少優質企業通過智能製造體系、工業互聯網平台、基礎軟件架構等的統一，復製輸出「燈塔」模式，打造屬於自己的「燈塔工廠」網絡。

此次寧德時代位於江蘇溧陽的生產基地，成為繼寧德基地、宜賓基地後的第三座「燈塔工廠」，全球鋰電行業僅有的三座「燈塔工廠」，均來自寧德時代。海爾智家此次有2家工廠入選，分別為海爾青島洗衣機互聯工廠和海爾合肥空調互聯工廠，是家電行業唯一上榜企業。自2018年首次評選至今，海爾智家累計有7座「燈塔工廠」和1座「可持續燈塔工廠」入選，數量居於行業之首。

世界經濟論壇（WEF）日前公布最新一批「燈塔工廠」（Light House）名單，新增21家新晉製造業「燈塔工廠」和4家「可持續燈塔工廠」。新增名單中超過半數、13家工廠來自中國，包含寧德時代、隆基綠能、海爾集團等企業。（寧德時代微博）

又以廣東為例，若統計以總部位於廣東的企業建設的「燈塔工廠」數量，粵企已擁有14家「燈塔工廠」，分布在廣東、湖北、安徽、河南、江蘇、四川、台灣等地。而如果以粵企賦能服務的「燈塔工廠」為口徑統計，這個數字又會進一步擴增。

一系列成果，都離不開廣東跨行業跨領域工業互聯網平台對數字化經驗的輸出。從2019年開展遴選工作以來，國家級雙跨平台達51家，而廣東就獨占10家，總數位居全國第一。在一批國家級雙跨平台的示範和帶動下，大中小企業融通發展格局加速構建，「燈塔」的火種也由此突破產業和區域的邊界，散布到更大的範圍。

例如，總部位於深圳的工業富聯，此次除了旗下鴻佰科技的工廠入選外，其外部賦能的工廠也入選了此次「燈塔工廠」名單，包括工業富聯服務的廣汽埃安廣州工廠和中信特鋼無錫工廠。工業富聯披露的資料顯示，公司基於自身智造實力與數據基礎，賦能9座「燈塔工廠」，將繼續推進「燈塔領航者計劃」，在未來5年，助力10家領軍企業建設為世界級「燈塔工廠」轉型標桿。