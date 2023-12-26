港珠澳大橋珠海口岸出入境車輛1.6萬輛次　創開通後單日最高紀錄

12月25日，港珠澳大橋珠海公路口岸迎來車流高峰。據港珠澳大橋邊檢站統計，聖誕節當日經珠海公路口岸出入境的車輛首次突破1.6萬輛次，創造大橋正式開通以來單日最高紀錄。



據統計，12月23日至25日，經港珠澳大橋邊檢站查驗的旅客連續3天單日超過10萬人次，共計30.8萬人次，出境12.1萬人次，入境18.7萬人次；查驗車輛共計4.55萬輛次，其中港澳單牌車共計2.9萬輛次，占比達64%，成為口岸通行主力。

港珠澳大橋珠海公路口岸是「港車北上」、「澳車北上」唯一指定通行口岸。據邊檢部門統計，12月以來（截至12月25日），港澳單牌車通行量達到16.9萬輛次，環比增長12.6%，日均通行量超過6700輛次，約占口岸日均客車通行總量1.2萬輛次的55.8%。

其中，香港單牌車月均增速超過24.8%，最高單日通行量突破5400輛次，香港單牌車已成為口岸通行車輛的主要增長點。目前，完成邊檢備案的香港單牌車達到3.54萬輛次，是澳門單牌車的1.3倍。

同時，珠海公路口岸客流車流呈現出階梯式增長。今年以來，港珠澳大橋邊檢站已累計查驗出入境旅客超過1580萬人次，車輛超過317萬輛次，分別是2019年同期的1.25倍和3.75倍。