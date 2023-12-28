京東：一線採銷人員下月起加薪近倍　零售全員加薪不低於20%

京東集團周三（27日）晚宣布，明年1月1日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬，大幅上漲近100%；明年初，京東零售全員將平均加薪不低於20%。



京東創始人劉強東。（資料圖片）

截至2023年中，京東體系員工總數超過56萬人。京東為員工尤其是一線員工提供有競爭力的薪酬，2020年至2022年的三年間累計支出1065億元人民幣，為他們提供「五險一金」。

今年4月，京東零售將採銷單元組織變革，取消事業群層級，將事業群變更為事業部，原事業群下的統管諸多商品品類的各事業部，將按照具體品類拆分為眾多採銷作戰單元。

今年「雙十一」，京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億，相關負責人表示，「其實之前京東3C數碼就有做過採銷直播，因為相比找外部主播來播，採銷對於產品的專業度更強，而且沒有坑位費、沒有傭金，完全可以把優惠讓利給消費者。」

據內媒報道，對於直播的成功，京東內部給予較高評價，同時也成功讓更多品牌尋求合作。

京東採銷直播。（影片截圖）

不過，據早前報道，今年的「雙十一」對京東來說並不盡如人意，京東的股價在港股和美股都經歷了大幅下跌，一年蒸發700億美元（約合5460億港元）。

事實上，京東從去年開始已多次調整內部員工薪資。去年11月，京東創始人劉強東在給全體員工的郵件中表示，要對員工和高管待遇推行「一升一降」措施。

高管待遇方面，為提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，自2023年1月1日起，京東集團高級管理人員的現金薪酬降低10%-20%不等，職位越高降得越多。員工待遇提升方面，京東計劃逐步把外包員工轉化為德邦自己的員工，確保外包員工也能享受自有員工的「五險一金」待遇。