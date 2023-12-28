施壓五月天選前表態親中？國台辦斥「路透社報道徹頭徹尾假消息」

在台灣大選倒數半個月之際，有外媒報道，台灣樂團「五月天」遭陸方施壓、要求政治表態，以解決因為先前演唱會所引起的風波。消息一出，引發台灣朝野政黨議論真偽。對此，國台辦發言人陳斌華28日回應指出，大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是子虛鳥有，直指「路透社的報道是徹頭徹尾的假消息」。



《路透社》28日報道，指五月天「假唱事件」有新的後續。報道稱該社看到的官方文件指出，廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「統戰宣傳」。

報道另引述一位要求匿名的知情人士說法表示，大陸官方還要求五月天提供「政治服務」，「否則他們將付出代價」。其目的是影響明年1月的台灣大選，因為五月天對年輕人影響力重大，大陸官方認為這樣做可以影響台灣年輕人意願。但五月天據悉已拒絕此一要求。

五月天主唱阿信日前被質疑在上海演唱會中假唱。（影片截圖）

台灣朝野政黨28日迅速針對相關報道做出回應。民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔表示，「中國介選持續變得更加鮮明，連藝人、樂團都不放過」，呼籲在野陣營應該共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣的民主。柯文哲則於臉書發文，指政治不該介入文化，創作者也不須為權力服務，媒體報道五月天被北京當局要求政治表態，「若此事屬實，我強烈譴責」，並稱此舉無法獲得台灣民眾的認同。

國民黨方面則表示，任何音樂或是藝術交流都不應該被政治凌駕，更不應該逼迫音樂藝術表演者做出政治表態，「若消息屬實，實在是對兩岸正常的交流沒有任何幫助，國民黨表達嚴正的抗議與譴責」。

外媒報道指稱，大陸施壓五月天發表親中言論，企圖左右大選，國台辦發言人陳斌華直斥子虛鳥有，該報道是徹頭徹尾的假消息。（微博＠國台辦發布）

對於這宗五月天政治表態的報道風波，國台辦28日稍晚由發言人陳斌華出面回應。陳斌華直言，《路透社》的報道是徹頭徹尾的假消息，所謂大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是子虛鳥有。

陳斌華表示，《路透社》的報道引述台灣有關機構的文件，說明民進黨在蓄意製造謠言，「這是陰險惡毒的政治操弄」，希望廣大台灣同胞認清他們（民進黨）的圖謀，不要上當受騙。