五月天捲入假唱風波捱批　英國廣播公司也關注

台灣男子組合五月天捲入假唱風波，被質疑在上海的演唱會上「咪嘴」除了兩岸媒體持續報道，曾專訪五月天、讚他們是「亞洲披頭四」的英國廣播公司（BBC）也詳細報道事件，指出中國表演者「咪嘴」的情況其實並不罕見。

央視4日稱五月天上海演唱會的原始影片、音檔已交上海市文化和旅遊局執法總隊，將對提供的音檔影片內容進行科學的測評分析，並公布調查結果。

英國廣播公司（BBC）12月7日的報道，中國政府其實很少據法開罰，因「咪嘴演出對於中國的表演者來說，並不罕見」。另外，BBC也引述一些中國社交網絡用戶的質疑，稱不了解為何五月天獨獨被挑出來指控，更紛紛跳出來指出包括曾在中國國家電視台登台的很多表演者，都被認為是咪嘴。

內文指出指出，中國很多網民湧進五月天的微博官方帳號展開激烈的討論，一名網民寫道：「在售票的演唱會上假唱欺騙消費者，這不是更嚴重的事情嗎？」這個留言錄得5萬次的閱讀次數。有人說如證實11月16日演唱會當天有假唱，他會失望。但也有大批歌迷紛紛為五月天辯護。

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被指上海演唱會12首歌有5首咪嘴

據早前報道，B站博主「麥田農夫」選取粉絲在11月16日上海演唱會現場拍攝的12首歌曲，提取人聲透過軟件進行分析。據他判定，12首歌曲中，《乾杯》《戀愛ING》《知足》《愛人錯過》《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》前幾句是假的，後面是真的。

「麥田農夫」還鑒定了五月天11月28日在倫敦演唱會整場27首歌曲，稱部份歌曲為假唱或真假混唱。

不過有網友質疑「麥田農夫」沒有聽完整首歌曲，且音檔是他人提供，評論不一定準確。也有網友稱，「看了18號的上海場，沒覺得是假唱誒。剛重新翻了一遍當時錄的視頻（影片），大部份歌都錄了，感覺可以聽出來是現場唱的啊，有的歌唱幾個字還會停下來，讓現場接。」

五月天演唱會現場照片（FACEBOOK@五月天）

官方明令禁止假唱 唯甚少有人被罰

大陸2020年10月實施的《高級演出經紀人管理辦法》第六條提出，高級演出經紀人不得組織演員以假唱、假演奏欺騙觀眾，或為假唱、假演奏提供條件。文化和旅遊部今年4月發布的通知指出，要重點加強大型演出活動現場監管，嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為。

儘管有相關規定，但是演出假唱鮮少有被懲處的先例。2008年，方梓媛和殷有璨兩名歌手在黃聖依演唱會上被發現假唱，被處以每人5萬元人民幣罰款。此後各類大型晚會、演出活動中，不少歌手都被鑒定為假唱，但最終輿論消散後都不了了之。