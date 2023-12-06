五月天「阿信疑似忘記拎咪」影片網絡瘋傳　網民一原因反撐冇問題

五月天日前到大陸上海舉辦演唱會，卻被網紅「麥田農夫」質疑假唱，更引發大陸相關單位介入調查。近日有網友挖出主唱阿信疑似忘記咪高峰在哪隻手的影片，引發熱議。



影片中，只見阿信右手擺出拿著咪高峰的姿勢，但手中卻沒有東西，而他垂下的左手則拿著咪高峰，但也有人認為這應該是阿信把這一句歌詞留給觀眾合唱，所以才沒把咪高峰拿起來。「阿信疑似忘記麥克風在哪隻手」的貼文衝上熱搜。

對此，不少網友留言力撐阿信：「前面是别人在唱啊，看過全部再黑吧」、「阿信在演唱會本來就常有收手的動作，並不是拿咪，沒看過演唱會的一群局外人攪和什麼呀」、「眾所所周知這次巡迴〈孫悟空〉是五個人輪唱的」、「〈孫悟空〉本來就是全團合唱的歌。」

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事實上，五月天所屬公司相信音樂4號曾發聲明回應，指出五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害，他們正積極配合相關執法部門開展調查工作：「相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。」

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