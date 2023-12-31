習近平辦公室書架新增4張首次出現家庭照　父母及妻女合照顯溫馨

周日（12月31日）晚7時，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2024年新年賀詞。新年賀詞結束後，央視公布習近平辦公室書架上的26張照片。除工作照、個人照外，家庭照方面新增4張首次出現的照片，有習近平攜妻子彭麗媛與父親習仲勛、母親齊心的合照，也有習近平與妻女的合照，照片顯露溫馨和諧家風。



今年，央視依然採用互動式網頁介紹習近平辦公室書架上的新變化，一共有26張照片。有習近平與家人的生活照，出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式等工作照，以及習近平父親習仲勛的照片。習近平與胡錦濤、已故領導人江澤民的合照亦在列。

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工作照方面，包括出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式，到訪三星堆博物館新館，考察浙江義烏國際商貿城、江西九江中國石化九江分公司等。

同時擺放的還有2023年11月10日，習近平在北京門頭溝妙峰山鎮水峪嘴村考察災後恢復重建工作的照片，「我心裏一直惦念著災區的人民群眾」。

書架新增了4張首次出現的家庭照，包括習近平攜妻子彭麗媛與父親習仲勛、母親齊心的合照，習近平與妻女的合照，習近平與夫人彭麗媛的合照，以及父親習仲勛的照片。2023年10月15日，是習仲勛誕辰110周年紀念日。

其他家庭照中，還有習近平推著年事已高的父親，和妻女一同散步的照片，自2013年習近平第一次發表新年賀詞以來，一直擺放在他的書架上，顯露溫馨和諧家風。《央視》報道指出，自黨的十八大以來，習近平對家庭、家教和家風建設有許多重要論述。

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